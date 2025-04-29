Он их так хотел согреть теплом

Крупнейший производитель цветов в регионе ООО «Интеллектагро» (бренд FreskaRosa) нашел покупателя. Новым владельцем стал пермский предприниматель Антон Лапин, при этом доли общества находятся в залоге у финдиректора ГК «РИАЛ». Ранее учредителями общества являлись основатель «Промобота» Алексей Южаков и депутат краевого заксобрания Юрий Борисовец. Актив был выставлен на продажу за 60 млн руб. более года назад. В ГК «РИАЛ» сообщили, что сделка состоялась по рыночной цене. Эксперты отмечают, что в условиях жесткой конкуренции на рынке декоративных растений новому владельцу стоит обратить внимание на модернизацию объекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Интеллектагро» Фото: ООО «Интеллектагро»

Владельцем 100% долей ООО «Интеллектагро» стал пермский предприниматель Антон Лапин. Согласно данным, внесенным в ЕГРЮЛ 28 апреля, ценные бумаги общества находятся под обременением. Залогодержателем является финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева, которая выступала соучредителем общества с января 2025 года. Согласно Rusprofile, господин Лапин также владеет ООО «ТОП», ведущим деятельность ресторанов и предоставляющим услуги доставки питания, а также ООО «Фвайн», занимающимся розничной торговлей пищевыми продуктами и табачными изделиями.

Ранее владельцами компании являлись основатель «Промобота» Алексей Южаков (49%) и депутат заксобрания Пермского края Юрий Борисовец (51%), контролирующий ГК «РИАЛ». В мае 2024 года господин Борисовец вышел из состава учредителей, а его доли перешли ООО «Интеллектагро». Тогда источник «Ъ-Прикамье» сообщал, что передача доли в собственность компании является подготовкой к дальнейшему процессу продажи.

Крупнейший розарий с собственным производством в д. Пакли Осинского района Пермского края и розничной сетью магазинов FreskaRosa (ООО «Интеллектагро») был выставлен на продажу в марте 2024 года. В ныне скрытом объявлении на сайте «Авито» указывалось, что стоимость всего актива составляет 60 млн руб. Основной офис компании и оптово-розничный магазин располагаются в Перми по ул. Куйбышева, 107. Ранее источник «Ъ-Прикамье» сообщал, что владельцы розария решили реализовать его из-за отсутствия времени на содержание. По словам собеседника, господин Южаков постоянно в разъездах и развивает другой бизнес, а второй партнер (ГК «РИАЛ» Юрия Борисовца) тоже не согласен заниматься объектом. Вместе с этим, розарий регулярно требует финансовых и временных ресурсов.

Общая площадь земель в собственности составляет 6,26 га, а современный автоматизированный тепличный комплекс на бетонном фундаменте имеет площадь 0,23 га. Проектная мощность — более 300 тыс. роз в год, количество высаженных роз — свыше 16 тыс. кустов. В объявлении было указано, что тепличный комплекс имеет все необходимые системы оснащения, включая электродосвечивание и рециркуляцию воздуха. Есть также хозяйственный блок с кухней, офисом и санузлом. Помимо оптово-розничного магазина по ул. Куйбышева, 107, есть еще один цветочный салон по ул. 25 Октября, 77. Среднемесячная выручка магазинов за 2023 год — 1,4 млн руб.

В ГК «РИАЛ» подтвердили «Ъ-Прикамье» продажу розария, отметив, что сделка состоялась по рыночной стоимости. От иных комментариев в группе отказались. Антон Лапин пояснил «Ъ-Прикамье», что пока не готов комментировать покупку нового актива.

Пермский цветочный бренд FreskaRosa ООО «Интеллектагро» был создан в 2010 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей. Также компания занимается цветоводством, выращиванием рассады и оптовой торговлей растениями, семенами и удобрениями. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным Rusprofile, выручка за 2024 год составила 10 млн руб., чистый убыток — 10 тыс. руб. Дебиторская задолженность в прошлом году достиг­ла 1,1 млн руб.

Руководитель питомника декоративных культур «Айва» (с. Фролы) Антон Лещев отмечает, что в последнее время наблюдается тенденция на покупку аграрных объектов людьми, далекими от этой сферы. Тем не менее, по мнению эксперта, это не помешает качественному развитию розария. «Главное, чтобы новый владелец смог правильно распорядиться активом, то есть нашел высококвалифицированных сотрудников и привлек достаточное количество финансовых средств, которые потребуются для обустройства защищенного грунта, сопутствующей инфраструктуры и коммуникаций, включая газ и электричество. Речь идет о полноценной модернизации объекта»,— считает аграрий. Он добавил также, что для получения дополнительных инвестиций владельцы подобных агропроектов все чаще вынуждены обращаться за государственными субсидиями.

Господин Лещев говорит, что сейчас на рынке декоративных культур, и особенно роз, существует большая конкуренция. Поэтому новому владельцу стоит обратить внимание на стандарты качества выращиваемой продукции, в том числе окраску, плотность и размер цветов. «Местные розы живут после среза гораздо дольше импорт­ных, так как им не требуется долгая транспортировка. Поэтому и цена на них может быть значительно ниже»,— подчеркнул эксперт.

Анастасия Леонтьева