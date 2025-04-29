Дело бывшего гендиректора АПЗ Олега Лавричева передают в суд

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего гендиректора Арзамасского приборостроительного завода и спикера думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, сообщили в ведомстве. Его обвинили в растрате, легализации средств, полученных преступным путем, особо крупном мошенничестве и пособничестве в мошенничестве, отметили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», Олегу Лавричеву инкриминировали аферу с маммографом Planmed и софтом к нему, купленными за счет предприятия в 2019 году с одобрения совета директоров завода за 22,4 млн руб. на средства налогового вычета хоккейному клубу «Торпедо». Впоследствии медицинское оборудование передали благотворительному фонду АПЗ «Благодарите», у которого не было медицинской лицензии, и аппарат решили отдать городской больнице. Однако ей не хватило штата и финансирования, и Planmed оказался у частной клиники «Благодарение» супруги Олега Лавричева Татьяны. Благотворительный фонд безуспешно пытался вернуть маммограф заводу через суд с началом расследования.

Вторым преступным эпизодом следствие считает сделки с заводской землей. По фабуле дела, в 2015 году Олег Лавричев незаконно распорядился продать земельные участки предприятия компании «Зодчий НН» по заниженной цене, впоследствии земля была перепродана аффилированным с ним структурам.

Олег Лавричев не признал вину. Уголовное дело рассмотрит Арзамасский городской суд.

Владимир Зубарев