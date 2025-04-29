Через порт Туапсе ввезли 127 тысяч тонн подкарантинной продукции в 2025 году

Через морской порт Туапсе с начала 2025 года поступило почти 127 тыс. т подкарантинной продукции, что на 3,8% меньше показателей аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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Основную долю импорта составили фрукты — 89,8 тыс. т, или около 70% поставок. Среди ввезенной продукции преобладают цитрусовые, гранаты, семечковые культуры и виноград. Ввоз свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы и кабачки, достиг 37 тыс. т. Преимущественным экспортером этой продукции выступает Турция.

В ходе лабораторных исследований специалисты ведомства обнаружили 11 случаев заражения товаров средиземноморской плодовой мухой — вредителем, способным уничтожить до 100% урожая множества культур. Согласно нормам Евразийского экономического союза, зараженные партии должны быть обеззаражены, уничтожены или возвращены поставщику.

В результате контрольных мероприятий 106,85 т продукции прошли процедуру обеззараживания, а 8,15 т были отправлены обратно экспортеру.

Анна Гречко