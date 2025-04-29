Лавров призвал не воспринимать контакты России и США как сенсацию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удивлен реакцией некоторых стран на контакты Москвы и Вашингтона. По его словам, диалог сторон — «возвращение к нормальности». Он подчеркнул, что даже в годы холодной войны Россия и США не переставали взаимодействовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pilar Olivares / Reuters Фото: Pilar Olivares / Reuters

«Я бы предостерег от того, чтобы нынешнее состояние российско-американского диалога воспринималось как нечто из ряда вон выходящее. Те, кто воспринимают это как сенсацию, находятся в плену той логики, которую культивировала администрация Байдена»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИДов стран БРИКС в Бразилии.

«На самом деле и в годы холодной войны идеологическое противостояние было весьма и весьма жестким, но диалог никогда не прекращался. Ну а те, кто воспринимает это как сенсацию, просто находятся в плену той логики, которую культивировала администрация Байдена все годы своего пребывания у власти, пытаясь представить Россию как изгоя, как страну, находящуюся в полной изоляции, с порванной в клочья экономикой и так далее»,— подчеркнул российский министр.

Лусине Баласян