Профсоюзы добавили в праздник горчицу

Вместо традиционных демонстраций в честь Праздника весны и труда в четырех городах Свердловской области 1 мая будут организованы митинги. Ряд парламентских партий, которым отказали в проведении публичных мероприятий, заявили о планах вывести сторонников на субботники. По мнению эксперта, общественный интерес к 1 Мая снизился из-за потери связи праздника с темой «солидарности трудящихся».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион "Екатеринбург Арена" стал традиционным местом для митингов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стадион "Екатеринбург Арена" стал традиционным местом для митингов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Профсоюзы проведут третий год подряд митинг-концерт на стадионе «Екатеринбург Арена» вместо традиционной первомайской демонстрации, сообщил на пресс-конференции глава федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО) Андрей Ветлужских. Он подчеркнул, что в мероприятии примут участие до 5 тыс. человек. «1 Мая день требований на злобу дня, будут звучать лозунги с трибуны на плакатах "Достойная зарплата в безопасных условиях труда", "Высокие социальные гарантии", "Соблюдение трудового кодекса"»,— заявил господин Ветлужских, призвав трудящихся подходить к стадиону к 10:00.

Председатель ФПСО добавил, что 100 «лучших работников» попадут на личный прием к врио губернатора Денису Паслеру, на котором они будут удостоены наград. Андрей Ветлужских отметил, что организация намерена вручить трудящимся «Профсоюзное масло».

«Это горчица, которую закупал профсоюз и ставил в заводских столовых в Советском Союзе. Она всегда была бесплатной, стояла как добавка к хлебу, который можно было взять бесплатно и намазать»,— пояснил он.

Господин Ветлужских рассказал, что ФПСО выпустила ограниченную партию банок горчицы к приему врио губернатора.

«Это будет горчица с хреном. Ядреная, боевая, яркая и утверждающая, что рабочий класс это сила»,— пояснил он.

Андрей Ветлужских отметил, что в целом участие в первомайских мероприятиях примет около 100 тыс. человек во всех муниципалитетах Свердловской области. Помимо Екатеринбурга митинги пройдут в Березовском, Североуральске и Асбесте. «В остальных городах будут проходить концерты, ярмарки, конкурсы патриотической песни, спортивные мероприятия и субботники. Везде будет звучать "Спасибо за труд" и "Славим человека труда"»,— подчеркнул председатель ФПСО.

В 2023 и 2024 годах первомайскую демонстрацию в Екатеринбурге отменили в связи с высоким уровнем террористической опасности и уровнем базовой готовности, который был введен после подписания указа о введении в стране военного положения. В 2022 году в шествии участвовали более 20 тыс. человек. В 2020–2021 годах демонстрации не проводились в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Об участии в первомайских мероприятиях «Ъ-Урал» сообщили представители всех пяти парламентских партий. В пресс-службе «Единой России» отметили, что партийцы традиционно присоединяться к митинг-концерту на «Екатеринбург Арене».

Руководитель свердловского реготделения «Справедливой России — Патриоты — За правду», депутат Госдумы Андрей Кузнецов сообщил, что партия не планирует отделяться от «официальных мероприятий профсоюзов».

Руководитель фракции «Новые люди» в областном заксобрании Рант Агаджанян (Краев) подчеркнул, что помимо митинг-концерта сторонники партии выйдут на серию субботников в городах региона.

Представители КПРФ и ЛДПР в разговоре с «Ъ-Урал» сообщили, что не смогут провести запланированные публичные мероприятия в связи с уровнем базовой готовности в области. Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев отметил, что коммунисты направили уведомление в министерство общественной безопасности региона о проведении демонстрации, однако получили отказ. «Хотели пройти от Главпочтамта к памятнику Владимиру Ленину, но никому в этом году не разрешено, ни профсоюзам, ни нам»,— сказал он.

Господин Ивачев заверил, что коммунисты выйдут с красными знаменами на все мероприятия в регионе, приуроченные к 1 Мая, включая митинг-концерт в Екатеринбурге.

«Проведем традиционный субботник на Каменных палатках, где собирались большевики до Великой Октябрьской революции. Встретимся с товарищами, обсудим нашу коммунистическую работу и борьбу»,— добавил первый секретарь.

По словам координатора свердловского реготделения ЛДПР Александра Каптюга, в связи с ограничениями на проведение публичных мероприятий сторонники партии примут участие только в митинг-концерте в Екатеринбурге. Господин Каптюг добавил, что либерал-демократы выйдут на субботники в 56 муниципалитетах региона, в которых расположены местные отделения партии.

Общественный интерес к 1 Мая продолжает снижаться из-за потери связи праздника с темой «солидарности трудящихся», считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

«Коммерческие и государственные структуры стараются мобилизовать народ на проявление солидарности в связи с ритуальной датой, однако смысл 1 Мая уходит в традицию. Говорить о сильном влиянии профсоюзов, как в Советском Союзе, в наши дни не приходится, сегодня 1 Мая — день тимбилдинга»,— сказал он.

Демид Лобанов, Василий Алексеев