Российскому историку Грозину запретили въезд в Казахстан

Руководителю отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрею Грозину без объяснения причин отказали во въезде в Казахстан. Он был вынужден вернуться в Россию, сообщает пресс-служба Института стран СНГ.

Инцидент произошел на паспортном контроле в Астане 27 апреля. «Попытки установления причин отказа во въезде ни к чему не привели»,— говорится в заявлении. Господин Грозин вернулся в Москву в ночь на 28 апреля.

28 апреля Андрей Грозин должен был выступить на мероприятии «Инвентаризация проблем в российско-казахстанских отношениях». На следующий день он планировал присоединиться к круглому столу на тему «Россия — Казахстан: динамика взаимодействия в сферах безопасности и гуманитарного сотрудничества».

«Двусмысленное, недружественное поведение отдельных представителей Казахстана в отношении гостей — научных и общественных деятелей России — входит в практику»,— прокомментировали произошедшее в пресс-службе. Так, в 2023 году первого зампреда думского комитета по делам СНГ Константина Затулина несколько часов не пускали на территорию Казахстана для присутствия на пуске космического корабля с космодрома «Байконур». Причину господину Затулину не объяснили.