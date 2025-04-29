Лавров заявил об интересе США и России к конструктивному диалогу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все в ближайшее время увидят обоюдный интерес России и США к конструктивному диалогу. По его словам, различные контакты сторон продолжаются прямо сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pilar Olivares / Reuters Фото: Pilar Olivares / Reuters

«В ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения, что интерес Москвы и Вашингтона обоюдный»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИДов стран БРИКС в Бразилии. По его словам, насколько удастся превратить эту общую заинтересованность в практические дела, покажет время. «При всех прочих обстоятельствах, диалог всегда предпочтительнее»,— подчеркнул он.

Помимо контактов по урегулированию российско-украинского конфликта после смены американской администрации Москва и Вашингтон проводят отдельные консультации по восстановлению работы дипмиссий и устранению «раздражителей» в отношениях. Пока прошли две подобные встречи: 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле. Стороны планировали продолжать диалог по этому вопросу.

Лусине Баласян