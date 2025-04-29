Лавров: западное меньшинство расшатывает международную финансовую инфраструктуру

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство делегаций саммита глав МИДов стран БРИКС считают деструктивной финансовую политику Запада. Он также сказал, что западное меньшинство собственноручно расшатывает международную финансовую архитектуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Renato Spyrro TV / Reuters Фото: Renato Spyrro TV / Reuters

«Уделили внимание необходимости продолжать работу по продвижению реформы международных валютно-финансовых институтов, в первую очередь пересмотра квот МВФ с тем, чтобы эта система отражала реальный вес стран глобального Юга. Большинство делегаций в этом контексте подчеркивали деструктивный характер политики стран коллективного Запада»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания МИДов БРИКС (запись опубликована на сайте МИД России).

По словам министра, у всех представителей западных стран одна цель — жить за счет других и применять неоколониальные практики. «Это включает в себя односторонние нелегитимные санкции, злоупотребление ролью своих валют, необоснованную торговлю протекционизмом, включая тарифные войны»,— добавил он.