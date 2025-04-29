«Внятный результат по-прежнему отсутствует»

Дональд Трамп заявил, что «Украина будет скоро раздавлена» и что он, пытаясь заключить мир, сохраняет украинское государство. Ранее президент США не исключил, что в какой-то момент может встать на сторону Киева в конфликте с Москвой. По словам главы Белого дома, в процессе урегулирования остались «последние штрихи», и ближайшая неделя станет показательной. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что компромисс по-прежнему возможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Эмманюэль Макрон ожидает изменения, вернее сказать, ужесточения позиции Дональда Трампа в отношении России в ближайшие дни. Соответствующая работа, по словам президента Франции, проделана. США не могут проигнорировать аргументы Европы и Владимира Зеленского. Дональд Трамп сейчас проходит первый важный рубеж второго президентского срока — 100 дней. Действительно, согласно информации многочисленных СМИ, новый период его правления будет другим.

Собственно, риторика уже меняется. Глава Белого дома по-прежнему настроен оптимистично относительно заключения мира, однако все чаще высказывает недовольство действиями именно Кремля и не исключает мер давления на него. Подобное было и раньше, но Трампа явно задевают обвинения в симпатиях к Владимиру Путину, и он старается доказать, что находится над схваткой и даже спасает Украину.

Главное заключается в том, что отсутствует внятный результат. Да, переговоры возобновились, но на ходе боевых действий это никак не отразилось.

Трамп говорит о том, что в какой-то момент может принять сторону Украины. Так случится, если Россия его окончательно разочарует. Ставка делается не на поставки оружия, а на ужесточение антироссийских санкций, по крайней мере, пока. Показательная история: Австралия не смогла отправить Киеву партию списанных танков Abrams по причине американского запрета на реэкспорт.

Впрочем, и эта позиция может со временем измениться. 47-й президент США очень зависим от общественного мнения. Да и рейтинги, скажем мягко, не воодушевляют. Вашингтон прохладно отреагировал на объявленное Кремлем перемирие на предстоящий День Победы. Тогда как пасхальное активно приветствовал. При том что Белый дом продолжает настаивать на полном прекращении огня сроком на месяц с возможностью пролонгации. Украина и Европа за, и Россия тоже, но по-прежнему с оговорками.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб, который считается одновременно и проукраинским, и в хороших отношениях с Трампом, озвучил в очередной раз возможный вариант мирного урегулирования: Киев признает потерю территорий, исходя из реалий на поле боя. Однако, судя по всему, западные союзники эти территории российскими не признают. Поскольку противоречия устранить не удается, Москве и Киеву предлагается начать прямые переговоры. Тем не менее и в этой части также нет полного согласия. А если так, возвращаемся к словам Стубба — терпение Трампа истекает. Об этом говорят сейчас многие, в том числе и сам президент Соединенных Штатов.

Вечно так продолжаться не может, и с этим точно можно согласиться. Все в мире рано или поздно заканчивается. Вопрос только в том, каким будет финал.

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Дмитрий Дризе