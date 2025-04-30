Повысить уровень комфорта

Санкт-Петербург — исторически сложившееся туристическое направление, популярность которого растет и требует адекватного развития инфраструктуры и номерного фонда. Эксперты считают, что локальный рынок средств размещения обладает большим потенциалом, при этом его качественное и количественное наполнение сегодня обеспечивается в основном за счет сервисных апартаментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сервисные апартаменты играют важную роль в развитии туристического потенциала Санкт-Петербурга, предлагая гостям комфортное размещение и гибкое планирование

Фото: Группа RBI Сервисные апартаменты играют важную роль в развитии туристического потенциала Санкт-Петербурга, предлагая гостям комфортное размещение и гибкое планирование

Фото: Группа RBI

По итогам 2024 года в Санкт-Петербурге наблюдается рост туристического потока (11,6 млн человек, или +23% к результату 2023-го), что стимулирует развитие инфраструктуры для размещения гостей. «Растущий турпоток предполагает повышенное внимание к данной сфере со стороны городских властей. Несмотря на то что бренд города как туристической дестинации уже сформирован исторически, его важно поддерживать и адаптировать под перспективный спрос»,— отмечает заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Кулеш.

Особое внимание в этом случае важно уделять созданию комфортных условий для туристов, включая улучшение транспортной доступности, развитие пешеходных зон и увеличение числа объектов размещения. По словам генерального директора компании RBI PM (входит в группу RBI) Евгении Мироненко, рынок объектов туристического размещения в Петербурге далек от насыщения. «За 2024 год наш город посетило даже больше туристов, чем в рекордном доковидном 2019 году. В отличие от ситуации пяти-шести лет назад рост турпотока сегодня идет в основном за счет внутреннего туризма. Доля иностранных гостей по-прежнему не превышает 9–10%, хотя в абсолютных цифрах их количество также растет»,— поясняет она.

По данным Nikoliers, на сегодняшний день в номерной фонд Санкт-Петербурга входит 16,4 тыс. гостиничных номеров и 10,5 тыс. юнитов в сервисных апартаментах. Качество номерного фонда постепенно повышается благодаря открытию новых объектов и реновации существующих. Однако рост спроса на размещение требует дальнейшего расширения и улучшения предложения, особенно в сегментах среднего и высокого класса.

В NF Group отмечают, что по состоянию на март 2025 года предложение качественных средств размещения (гостиниц и–апарт-отелей современного формата категории 3–5*) в Санкт-Петербурге составляет 24 тыс. номеров; прирост к концу 2023-го — 5%. В 2024-м было открыто пять гостиниц с суммарным номерным фондом 321 единица и 13 апарт-отелей с номерным фондом 777 единиц, из которых 12 объектов реализовывались в формате сервисных апартаментов для розничных инвесторов.

«Высокий спрос на размещение находит отражение и в динамике операционных показателей. Так, средняя цена номера (ADR) в отелях Северной столицы составляет 7,5 тыс. руб/сут, что на 9% больше аналогичного показателя 2023 года. Наибольшее увеличение стоимости продемонстрировали отели категории 3* (+15%). Среднегодовой уровень загрузки составил 66%, что на 3 п. п. больше, чем в 2023-м, и сопоставим с показателем 2018 года. Наибольшее увеличение загрузки продемонстрировали отели категории 5* — 6 п. п. Эти факторы создают благоприятные условия для реализации новых проектов гостиниц и апарт-отелей»,— считает партнер NF Group Ольга Широкова.

Главная роль

По словам экспертов, сегмент сервисных апарт-отелей в Петербурге стал неотъемлемой частью предложения городских средств размещения и уже давно функционирует наряду с классическими гостиницами. Более того, последние пять лет основное расширение гостиничного рынка происходит благодаря именно этому формату. «На сегмент сервисных апартаментов сегодня приходится примерно треть номерного фонда в Санкт-Петербурге. В 2024 году среднегодовая загрузка гостиниц составила около 66%, а сервисных апартаментов — 81%. Кроме того, стоимость номера в апарт-отеле до сих пор ниже, чем в отелях. В среднем она составляет 3100 рублей, несмотря на рост в 20% по итогам прошлого года»,— отмечает руководитель лаборатории НИУ ВШЭ, партнер центра развития общественных пространств «Место и люди» Наталия Белякова.

По словам Евгении Кулеш, сервисные апартаменты играют важную роль в развитии туристического потенциала Северной столицы, предлагая гостям комфортное размещение и гибкое планирование. Апарт-отели особенно востребованы у семейных туристов, деловых путешественников и тех, кто предпочитает длительное проживание. Такой формат дополняет классический гостиничный продукт, расширяя выбор. «К примеру, сервисные апартаменты — более гибкий формат, подходит и для краткосрочного проживания, и для бронирования на длительный период. Он также предоставляет дополнительные плюсы для комфортного размещения гостей (личная кухонная зона, удобная планировка помещений и др.)»,— поясняет эксперт.

«Действительно, качественный номерной фонд Петербурга в последние годы расширяется, в основном за счет сервисных апартаментов (апарт-отелей) и только во вторую очередь за счет классических отелей. Для сравнения: если за последние два года количество юнитов в сервисных апартаментах выросло с 6800 до 9500 номеров (+39%), то номерной фонд гостиниц поменялся мало, увеличившись с 15 500 до 16 500 номеров (+7%). В основном это объекты уровня 3 и 4*, включая новый четырехзвездочный апарт-отель сети ARTSTUDIO — ARTSTUDIO M103 у Московских ворот»,— отмечает госпожа Мироненко.

При этом высокая востребованность объектов размещения, по мнению эксперта, не отменяет конкуренцию в борьбе за гостя, которая с ростом номерного фонда становится все заметнее. Ключевыми способами обойти других игроков остаются локация, транспортная доступность, комфорт в номере (качественная мебель, удобная планировка). В последнее время сюда добавляется и внутренняя инфраструктура отеля.

«Например, бизнес-туристы и долгосрочные клиенты часто предпочитают минимизировать передвижения по городу и иметь инфраструктуру для работы и отдыха прямо в отеле. В ARTSTUDIO M103 для этих целей предусмотрены коворкинг, конференц-зал, ресторан итало-японской кухни, лобби-бар, зал для фитнеса. Отмечу также, что в высоком ценовом сегменте востребованы нетиповые проекты с уникальным лицом и яркой концепцией, которые могут по-своему обогатить опыт пребывания гостя в Петербурге. Поэтому наш апарт-отель недавно стал местом коллаборации с известной современной художницей Евгенией Тут, которая создавала здесь полотна для будущей выставки в Москве. Наш отель стал площадкой для иммерсивных спектаклей московского театрального проекта "Заблудшие", где гости погружаются в атмосферу конспиративной вечеринки стиляг 1950-х годов»,— заключает Евгения Мироненко.

Перспективное видение

Санкт-Петербург остается туристической столицей и одной из главных точек притяжения для путешественников. Уровень загрузки гостиниц растет и в 2024-м фактически достиг доковидных показателей. Повышение среднего ADR по рынку за год составило около 20% (до 7500 рублей), дохода на номер RevPAR — примерно столько же (до 4900 рублей). В прогнозе на 2025-й тоже увеличение: ADR — до 7900 рублей, RevPAR — до 5400.

«В сегменте апарт-отелей за счет наличия долгосрочной аренды цифры отличаются. Так, в ARTSTUDIO Moskovsky на Заозерной улице ADR составил примерно 3300 рублей, в ARTSTUDIO Nevsky на 2-й Советской — 6600. Что касается загрузки, в первом она составила 78,2%, во втором — 79,3%. В целом сервисные апартаменты оказывают все более серьезную конкуренцию классическим гостиницам. В 2025-м и в ближайшие годы этот тренд сохранится»,— считает госпожа Мироненко.

По данным NF Group, в нынешнем году к открытию заявлено две гостиницы с совокупным номерным фондом 1,1 тыс. единиц: «Лахта Тауэрс» 4* на 302 номера и Svet 3* на 802 номера. Основной же объем ввода вновь придется на сегмент апарт-отелей.

По информации Nikoliers, в 2025 году ожидается открытие 12 новых объектов формата сервисных апартаментов с суммарным номерным фондом 5,2 тыс. юнитов. Согласно оценке, это станет рекордным показателем за все время наблюдений. Рост связан с увеличивающимся спросом на альтернативные форматы размещения и их экономической эффективностью для инвесторов. Среди заявленных проектов Ladozhsky Avenir, Gler, Furman 1845 by Avenue-Apart, Vertical You&Cо на Орджоникидзе, Avenue Apart Pulkovo и многие другие.

«В условиях высокой ключевой ставки быстрый возврат капитала за счет продажи юнитов розничным инвесторам позволяет девелоперам минимизировать дорогую кредитную нагрузку и реализовывать новые проекты данного формата, что, в свою очередь, положительно сказывается на совокупном объеме гостиничного предложения и на туристическом потенциале города на Неве»,— заключает Ольга Широкова.

Антонина Егорова