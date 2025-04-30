Девелоперы подбирают дизайн-код

Современные жилые комплексы (ЖК) давно вышли за рамки просто комфортного жилья: сегодня многие девелоперы создают среду, которая формирует образ и стиль жизни владельцев недвижимости. Становится важна не только функциональная организация пространства, но и собственный дизайн-код ЖК. Опрошенные «Ъ-СПб» игроки строительной отрасли рассказали, как реализуют нестандартные концепции и интегрируют предметы искусства во входные группы и места общего пользования (МОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арт-объекты становятся смысловыми точками, которые создают уникальный облик дома. В доме Futurist такими элементами стали скульптуры художника Дмитрия Жукова

Фото: Группа RBI Арт-объекты становятся смысловыми точками, которые создают уникальный облик дома. В доме Futurist такими элементами стали скульптуры художника Дмитрия Жукова

Фото: Группа RBI

На стадии формирования проекта

В приоритете у девелоперов комплексный подход к созданию среды: от рационально организованной инфраструктуры до внедрения элементов, создающих запоминающийся образ и повышающих узнаваемость проекта. ЖК, в которых гармонично сочетаются функциональность, эстетика и инновационный подход, становятся точками притяжения, формируют позитивный имидж территории и способствуют ее развитию. Каждый девелопер старается «вшить» в свой продукт уникальный дизайн-код. Это проявляется в элементах фасадов, цветах, оформлении МОПов и прочем. При органично выстроенном дизайн-коде каждая архитектурная деталь перекликается с архитектурой всего дома и окружающим ландшафтом.

«На рынке девелопмента сегодня есть определенный спрос на осмысленность и осознанность строительства, работу со смыслами. Это достигается концептуальной целостностью проекта, где дизайн-код становится связующим элементом всей архитектуры комплекса. Формирование его происходит на стадии предпроектной работы,— рассуждает начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований компании «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов.

На важность наличия у проекта единого и оригинального дизайн-кода указывает и вице-президент по маркетингу и продукту группы RBI Михаил Гущин. «Насмотренность покупателей сегодня высокая: вся информация о рынке и представленных проектах доступна, есть возможность сравнивать множество объектов, изучать отзывы, выбирать наиболее подходящие варианты, оценивать лучшие зарубежные образцы недвижимости. Поэтому гармоничная концепция и узнаваемый дизайн-код — важный инструмент конкуренции. Архитектура, дизайн МОПов, ландшафтный дизайн — все эти составляющие проекта должны отражать его идентичность»,— говорит эксперт.

В пример Михаил Гущин приводит проект клубного дома «МИРЪ», где дизайн лобби органично продолжает парадную стилистику фасадов в неорусском духе. Решения, предложенные дизайнером Олегом Клодтом и его архитектурным бюро, развивают цельную концепцию дома. Она продиктована соседством с историческим Феодоровским собором и его «кремлевской стеной» с их неорусской архитектурой — величественной, подчас нарочито декоративной. Эту концепцию поддерживают и арочные пролеты в лобби, и витражное остекление, и многие другие детали интерьера.

Внедряя элементы искусства

Важным элементом формирования дизайн-кода становится интеграция в пространство жилых комплексов произведений искусства: арт-объектов, скульптур, муралов, инсталляций и прочего. «Это не просто украшение, а смысловые точки, которые создают уникальный облик проекта, формируют локальную идентичность и служат местами притяжения и общения»,— считает генеральный директор «СЗ "Ленинское"» Илья Линник.

Арт-объекты повышают узнаваемость проектов и играют на поддержание позитивной репутации застройщика. Они добавляют уюта и несут функциональную нагрузку: могут быть частью зон отдыха, детских и взрослых площадок, общественных пространств, рекреационных зон.

Рядом с домом появляются сменные выставки, световые инсталляции, выделенные зеленые зоны, которые могут быть как мини-огородами или роскошными садами, так и местом размещения запоминающихся арт-объектов, рассказывает Дмитрий Ефремов.

Некоторые жилые проекты буквально пронизаны искусством. Например, дом «Куинджи» насыщен эстетикой полотен знаменитого российского пейзажиста. Во дворе девелопер собирается обустроить парк с арт-объектами авторства петербургского художника Владимира Полякова. В парке также предусмотрены затененные приватные зоны, отсылающие к знаменитой картине «Лунная ночь на Днепре». В проекте «Литера» к созданию произведения искусства руку приложил современный художник Владимир Абих. Его диптих «Между нами» станет частью входной группы.

Для клубного дома «МИРЪ» девелопер подобрал коллекцию полотен известного живописца и иконописца Андрея Ремнёва, предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные признанными современными авторами. «Внедрение предметов искусства не самоцель. Они ценны как продолжение концепции проекта, ее эксклюзивная деталь, которая при этом дает жителям ощущение причастности к высокому»,— подчеркивает Михаил Гущин.

Современное искусство выходит за пределы выставочных залов и художественные проекты становятся частью современной городской среды, замечает заместитель генерального директора по развитию ГК «Трест» Анзор Берсиров. В прошлом году застройщик поддержал выставку из пяти арт-объектов художника Марины Звягинцевой, а в нынешнем та же экспозиция была интегрирована в бульвар Белых Ночей в ЖК «NewПитер». Устанавливают скульптуры и на территории соцобъектов, которые возводит застройщик. Например, у школы в одном из жилых комплексов появится статуя мальчика с чибисом в руках.

Ставка на функциональность

Эксперты сходятся во мнении, что правильный дизайн-код создает комфортную визуальную среду, которая благотворно влияет на кварталы и район в целом.

Однако в проекты жилых комплексов в обязательном порядке должна закладываться и функциональность. При этом, по словам Дмитрия Ефремова, девелоперы проектируют придворовую территорию, места общего пользования таким образом, чтобы при необходимости функционал можно было расширить или вовсе изменить. В МОПах предусматриваются места для отдыха, опции для владельцев питомцев и есть возможность размещения ряда других функций, которые могут в дальнейшем потребоваться жильцам.

«Например, в проекте "МИРЪ" мы в каждой парадной предусматриваем холлы с обособленными запираемыми колясочными. Сюда же можно отнести появление в проектах внутренней инфраструктуры для жильцов: переговорных комнат, залов для фитнеса, помещений для массажа и других велнес-процедур. Это также может быть коворкинг или музыкальная гостиная, как в нашем проекте "Струны"»,— акцентирует Михаил Гущин.

Эксперты уверены, что на любом объекте важно уделять внимание общей концепции, которая поддерживалась бы на всех уровнях реализации проекта: от локации, архитектуры до наполнения арт-объектами, которые усиливают эмоциональную связь с местом, где ты живешь.

Иван Разумихин