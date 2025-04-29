В Ярославской области отремонтируют автовокзалы

В Ярославле в 2025 году планируют отремонтировать автовокзал на Московском проспекте. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В настоящее время областной «Проектный институт» готовит проектную документацию для ярославского вокзала, а также для автостанций в Гаврилов-Яме, Некрасовском и Большом Селе. Везде планируют привести в порядок фасады и отремонтировать помещения и привокзальные площади.

Кроме того, губернатор Михаил Евраев обратил внимание на необходимость соблюдения температуры в салонах автобусов. За неделю зафиксировано 92 подобных нарушения.

«ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области" проработает механизмы установления температурного режима в салонах на отметке не ниже 12 и не выше 25 градусов»,— уточнили в правительстве области.

Алла Чижова