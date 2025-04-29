Роспотребнадзор предупредил о фейковом письме про распространение холеры

Роспотребнадзор сообщил о публикации в соцсетях фейкового письма главы ведомства Анны Поповой об угрозе распространения в России острой холерной инфекции. В ведомстве назвали информацию «полностью недостоверной» и заверили, что ситуация с холерой в стране стабильна и находится под контролем.

В письме также содержится рекомендация по профилактике инфекции среди работников организаций. В частности, от лица госпожи Поповой в нем предлагается информировать о распространении холеры руководителей различных организаций и форм собственности.

Роспотребнадзор отмечает, что за последние 20 лет в России зарегистрированы только «единичные завозные случаи холеры», а меры по профилактике инфекции позволяют «эффективно управлять рисками» ухудшения эпидемиологической ситуации.

Холера — острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Она относится к особо опасным инфекциям и возникает, как правило, из-за зараженных продуктов или неочищенной питьевой воды.

Полина Мотызлевская