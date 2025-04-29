Двух нижегородцев осудят за хищение 12 млн рублей у ТСЖ

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о хищении денег у товариществ собственников жилья (ТСЖ) на 12 млн руб., сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Перед судом предстанут предприниматели – отец и сын. В составе организованной преступной группы они похищали средства кооперативов, домоуправляющих компаний и ТСЖ под видом заключения договор на абонентское обслуживание по оказанию юридических услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Для этого фигуранты зарегистрировали ООО и несколько подконтрольных компаний. Пользуясь юридической неосведомленностью представителей ТСЖ, они оформляли договоры так, чтобы оплатить услуги можно было только после подписания акта выполненных работ, и убеждали заключать новые договоры взамен действующих. Однако действительными были все договоры, это позволяло обвиняемым сохранить возможность переуступки долга аффилированным компаниям.

Услуги ТСЖ компания оказывала несколько месяцев, а затем фигуранты искусственно повышали задолженность, переставая выставлять счета и выходить на связь. После этого они обращались в арбитражный суд с заявлениями о взыскании долгов, которые по решению суда списывали с расчетных счетов ТСЖ и ДУКов.

Владимир Зубарев