В Петербурге задержали до 30 студентов педиатрического вуза по делу о взятках

В Санкт-Петербурге не менее 30 студентов Педиатрического университета задержаны по делу о взятках преподавателям. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в ГСУ Следственного комитета России (СКР) по городу. Администрация вуза оказывает содействие правоохранительным органам.

Следователи уже привлекли к ответственности двух преподавателей за получение взяток (ст. 290 УК), а также студентов, которые передавали им деньги через посредника.

Всего, по данным СКР, возбуждено около 30 уголовных дел. Их фигурантами являются иностранные студенты, которые выплачивали за успешную сдачу экзаменов от 10 тыс. до 80 тыс. рублей.