Сохранение кредитной ставки дает повод к оптимизму

Бизнес-завтрак КубА Клуба и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Профессор Александр Полиди и бизнесмен Алексей Пшеничный — сооснователи сообщества предпринимателей Юга России Клуб КубА

Фото: Михаил Брайко

Сообщество предпринимателей Юга России Клуб КубА и деловое издание «Коммерсантъ — Кубань–Черноморье» 28 апреля провели очередной бизнес-завтрак, основными темами которого стали возможность заработка на инвестициях в текущей экономической ситуации и перспективы экономического развития страны и края. О том, как заработать на облигациях и не потерять на оферте, рассказал инвестор с 30-летним стажем, прошедший на бирже все финансовые кризисы современной России, Левон Акопов. Во второй части бизнес-завтрака доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Кубани, бизнес-консультант и сооснователь КубА Клуба Александр Полиди поделился финансовыми результатами Краснодарского края за первый квартал текущего года, озвучил тенденции, сравнил ожидания и реальность.

Главным событием минувшей недели на финансовом рынке России стало сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 21%. Некоторые оптимистично настроенные инвесторы увидели в этом, по словам Левона Акопова, хороший знак к улучшению финансового климата, однако сам он придерживается нейтральной риторики и ищет пути заработка на инвестициях.

Левон Акопов: «Сегодня можно совершенно смело покупать облигации и не бояться потерять деньги»

Фото: Михаил Брайко

Облигации — дешевле, но надежнее

«На сегодняшний момент ситуация уникальна тем, что можно совершенно смело покупать облигации и не бояться потерять деньги. Дело в том, что с учетом жесткой денежно-кредитной политики, дефицита бюджета, геополитики, "пошлинной войны", угрозы рецессии и замедления экономики прибыли компании снижаются, а вместе с ними падают и дивиденды, выплачиваемые акционерам, однако по облигациям купонный доход, как правило, все равно выплатит. Поэтому сейчас, когда разница между ключевой ставкой и уровнем инфляции более 10%, ситуация с облигациями особенно интересна»,— говорит господин Акопов.

Он, опираясь в том числе на мнение большого количества серьезных аналитиков, считает, что акция, несмотря более высокую доходность, инструмент гораздо более рискованный, нежели облигация, но и даже работая с облигациями, важно подбирать эмитентов с высоким кредитным рейтингом от А и выше.

Левон Акопов рассказал гостям бизнес-завтрака о том, как заработать на оферте с облигациями

Фото: Михаил Брайко

«При этом рыночный риск в облигации можно минимизировать или "пересидеть". Допустим, вы купили облигацию за 1000 руб. в период, когда ключевая ставка ЦБ была 16%, а купон у эмитента 17%, то после повышения ставки старые облигации начинают проседать в стоимости тела и торговаться могут уже не 1000 руб., а, допустим, 800 руб. Ваш купонный доход остается неизменным, но выйти из бумаги, т. е. продать ее, вы можете только с убытком в 200 руб. Это рыночный риск. Однако рыночный риск хорош тем, что его можно "пересидеть", и в дату погашения облигации эмитент все равно вам вернет номинальную стоимость в 1000 руб., по которой вы ее приобретали»,— рассказывает Левон Акопов.

По его словам, сегодня рынок настроен на медленное, но снижение ключевой ставки. Возможно, отмечает инвестор, ее начнут снижать только летом, и этот процесс будет не таким быстрым, как бы этого хотелось. В связи с этим он старается повысить для своего облигационного портфеля дюрацию (средний срок возврата инвестиций), что означает продажу более коротких облигаций и покупку более длительных, потому что таких ставок, как сейчас, по словам господина Акопова, больше не будет.

По словам инвестора, работать следует с эмитентами, у которых кредитный рейтинг уровня А и выше

Фото: Михаил Брайко

«Есть прием, как можно заработать на облигациях более 30%. Это оферта. Эмитент заинтересован в том, чтобы занять на рынке деньги как можно дешевле, но он понимает, что, если предложит сейчас купон в размере 24% годовых, инвесторы не дадут ему денег. С другой стороны, высокий купон сроком, допустим, три года уже не выгоден эмитенту, поэтому он предлагает через год возможность для держателей облигации предъявить ее к выкупу эмитенту по номиналу. При этом заемщик практически всегда оставляет себе возможность в дату оферты изменить, чаще, разумеется, понизить, купонный доход по выпуску. Важно учитывать, что есть так называемое "окно оферты" — это, как правило, пять дней до оферты, в течение которых владелец ценной бумаги может продать облигацию по номиналу, а эмитент может поменять доходность облигации. Те, кто не знает про оферту — то есть владеют бумагой по принципу "купили и забыли",— нередко теряют купонную доходность в такой ситуации. По этой причине эмитент не заинтересован специально информировать инвесторов о наличии оферты. Мало того, даже торговая площадка — биржа — не всегда публикует данную информацию. Поэтому приходится прибегать к сторонним сервисам и ботам, которые информируют о таких случаях, давая человеку этот пятидневный срок, чтобы продать ценную бумагу по номиналу. Об оферте также можно узнать на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации "Интерфакс", где любой эмитент обязан сообщить об оферте. Но там огромное количество информации, и ее отследить достаточно сложно»,— рассказывает Левон Акопов.

Для подбора облигаций в свой портфель господин Акопов анализирует баланс эмитента, смотрит на погашение других серий облигаций, есть ли у эмитента дефицит денег или, наоборот, денег у него достаточно и он не будет их занимать. «Приведу пример. Одна достаточно крупная компания Россети, у которой купон по облигации в 6,5% (в период ключевой ставки на уровне 5%) за два дня до оферты, снизился до 0,01%. При этом не использовавшие оферту инвесторы застряли в этом выпуске на 10 лет с практически нулевой доходностью»,— рассказал спикер.

По словам Левона Акопова, повышать купонный доход по облигациям более склонны эмитенты с большой долговой нагрузкой и высокими рисками. Им требуются деньги, поэтому они повышают процент выше рынка, заманивая ставкой инвестора. Сейчас средний купон — 25%. Поэтому нестабильные эмитенты поднимают ставку до 26%, потому что если ниже, то ему не дадут денег, а эмитенты, которые чувствуют себя увереннее, предлагают купон чуть ниже рынка.

Также Левон Акопов затронул тему рисков, которые всегда присутствуют на рынке, даже в самых, на первый взгляд, стабильных инвестициях, что подтверждается его личным опытом. Кроме того, инвестор затронул тему валютных облигаций, приобретение которых обусловлено в том числе диверсификацией портфеля.

Александр Полиди: «В этом году по прогнозу мирового банка рост российской экономики составит 1,9%, а по прогнозу Минэкономразвития РФ — 2,5%»

Фото: Михаил Брайко

Ставка сдерживает экономический рост

Александр Полиди начал свое выступление со среза текущей экономической ситуации на рынке страны и края. По его словам, сейчас в стране решается вопрос, как правильно подать ситуацию со снижением темпов экономического роста, которое произойдет в этом году неизбежно. То есть если в прошлом году, по словам профессора, российская экономика выросла на 4,1%, то в этом году, по прогнозу мирового банка, рост составит 1,9%, а по прогнозу Минэкономразвития РФ — 2,5%, что значительно меньше, чем было в прошлом году.

«Это подается под предлогом того, что российская экономика не может выдерживать такие высокие темпы роста, поскольку инфляция растет до неприемлемых для экономики значений. Понятное дело, что когда экономика растет на 4,1%, а инфляция — на 9%, то существует риск "турецкого сценария", когда экономика росла на 5,5%, а инфляция составила 60%. Регулятор говорит о том, что нужно любым путем снизить инфляцию, потому что она сейчас слишком далека от таргета 4,5%. Чтобы снизить инфляцию, нужно держать высокую кредитную ставку»,— говорит господин Полиди.

По его словам, реакция экономики на высокую процентную ставку — четыре-шесть кварталов. Еще, отмечает он, не прошло четыре квартала, и Центробанк уже не стал говорить о возможном повышении ключевой ставки, говоря о том, что будет рассматриваться вопрос о ее снижении. Результат высокой ключевой ставки, по словам Александра Полиди,— сокращение темпов экономического роста. По итогам первого квартала в годовом исчислении экономический рост составил 1,9%, таким образом, если тенденция сохранится, то рост в 4,1% не будет достигнут, а 1,9% — это очень мало, потому что, как отмечает профессор, экономика начинает привыкать, а индекс промышленных ожиданий, по словам спикера, сейчас пока больше 50, и промышленники ждут роста спроса, инвестиций, предложения и так далее.

Александр Полиди также затронул вопрос желания федерального правительства легитимизации рынка криптовалют. Сегодня, по его словам, Россия майнит 15% мирового рынка криптовалюты, уступая по этому показателю только Китаю (18%). «Законодатель говорит, что, возможно, те, кто майнят, и хотели бы заплатить налоги, но они не могут этого сделать, потому что рынка как бы нет. Он даже не белый и не серый — его нет. По оценке, объем налогов с этого составит до 300 млрд в год. Кроме того, в России есть криптообменные платформы, которые тоже являются лидирующими в мире. Но катастрофически не хватает ликвидности, поскольку рынок непрозрачный. Получается, что самый лучший канал расчетов по внешнеэкономической деятельности сегодня — это криптовалюта. Самый лучший канал, а пользоваться им нельзя»,— рассказал господин Полиди.

Участников бизнес-завтрака интересовали процессы в экономическом развитии Кубани

Фото: Михаил Брайко

Профессор также отметил позитивные тенденции по росту сальдо капитала, что играет в пользу укрепления рубля. Если говорить о кубанской экономике, то Александр Полиди считает, что в регионе осталось не так много факторов для роста реального сектора экономики, промышленности и сельского хозяйства. В прошлом году, по словам спикера, был спад в промышленности, логистике и сельском хозяйстве, а рост экономики Кубани составил всего 3,1% (по России — 4,1%). Одним из факторов для снижения показателя в промышленности и ТЭК является, по словам экономиста, проблема атак БПЛА. В то же время господин Полиди говорит об ожиданиях в области креативной экономики, которая создает идеи, услуги, сервисы и так далее.

«Сейчас наши власти сосредоточены на том, чтобы придать определенный импульс той самой креативной экономике, то есть экономике услуг, а также продолжать дальнейшее стимулирование спроса через кредиты, субсидии, дотации, льготные режимы, льготные подключения электроэнергии и так далее. Это нужно делать в ручном режиме»,— говорит профессор.

По его словам, сегодня на банковских депозитах в России размещено 70 трлн руб., что составляет треть ВВП страны. Процентная ставка по ним пока не снижается. Но когда начнется снижение ключевой ставки, допустим, до 10% годовых, деньги из депозитов, по мнению ряда экспертов, хлынут на рынок недвижимости. Тем не менее экономист относится к таким прогнозам крайне сдержанно, поскольку средний объем депозита в банке составляет 550 тыс. руб., а объект недвижимости стоит не меньше, там 3,4 млн руб., поэтому, отмечает Александр Полиди, это слишком несоизмеримо.

Александр Полиди считает, что в 2025 году инфляция вряд ли будет меньше 7%, а в следующем — меньше 5%. Соответственно, жесткость денежно-кредитной политики, по словам экономиста, будет сохраняться

Фото: Михаил Брайко

«Да, какие-то депозиты придут на рынок недвижимости. Но депозиты размером больше 1 млн руб. занимают чуть больше 20%. Поэтому вот 80% депозитов можно рассматривать в качестве притока на рынок недвижимости, но только вместе с ипотечными ставками. Однако внятных решений по либерализации рынка ипотечных ставок и их снижению пока нет»,— подчеркнул экономист.

Александр Полиди считает, что в 2025 году инфляция вряд ли будет меньше 7%, а в следующем — меньше 5%. Соответственно, жесткость денежно-кредитной политики, по словам экономиста, будет сохраняться. Причина инфляции, отмечает профессор, в том, что производство не успевает за спросом, а расти быстрее оно не может, потому что есть непреодолимые «зажимы» в рабочей силе. «Проблема не в отсутствии рабочей силы, а в структуре занятости. Краснодарский край по производительности труда находится на 39-м месте в России, а по зарплате — на 38-м. Наиболее значимый фактор роста в этом году повышение производительности труда. На ближайшие годы — это у нас фокус номер один. У нас очень низкая производительность труда. У нашей экономики есть огромный резерв в сфере непроизводительной занятости»,— резюмировал Александр Полиди.

ИП Пшеничный