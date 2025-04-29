География сильно расширилась: эксперт рассказала, куда дончане поедут этим летом

Жители Ростовской области стали чаще интересоваться необычными направлениями для летнего отдыха. Таким мнением с «Ъ-Ростов» поделилась Лариса Холод, директор по продажам турагентства «Спутник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Специалисты отмечают рост на туры в Китай, Японию, Венесуэлу, Бали, Мальдивы, Сейшелы, Тайланд и Кубу. Реже встречаются желающие отправится в Аргентину, Бразилию, Австралию и Перу.

«Работать стало интереснее, география запросов сильно расширилась», — рассказала эксперт.

По мнению Ларисы Холод, переключение внимания связано с затруднительным процессом получения виз для посещения европейских стран: оформление документов занимает порядка двух месяцев. Несмотря на это поток туристов на западные направления остаются, в частности в Италию и Испанию.

Среди стран постсоветского пространства привлекательными для туристов из Ростовской области остается грузинская столица Тбилиси и города Абхазии. Самым большим интересом из сегмента отечественных регионов для отдыха пользуются курорты Краснодарского края, туры в Дагестан, Чечню, Адыгею и Крым.

Именно Крым наравне с Сочи, Геленджиком и Новороссийском остаются в топе для летнего отдыха дончан. Анапа, отмечает эксперт, выпала из поля зрения после происшествия с разливом мазута.

Среди зарубежных направлений самыми популярными остаются Турция, Египет и Саудовская Аравия.

Константин Соловьев