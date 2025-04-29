Экс-губернатору не простили убытки

Представители бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича не смогли обжаловать решение о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам обанкроченного ООО «Гринфлайт». Сумма предъявленных убытков составляет более 2 млрд руб. Согласно данным суда, они возникли из-за ряда сделок, которые привели к ухудшению экономического состояния компании в 2014–2015 годах и дальнейшей финансовой несостоятельности. Конкурсный управляющий «Гринфлайта» пытался привлечь к субсидиарной ответственности и других бывших топ-менеджеров и соучредителей компании, однако ему отказали две судебные инстанции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конкурсный управляющий доказал в суде, что Михаил Юревич контролировал «Гринфлайт» в 2010-2014 годах

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Конкурсный управляющий доказал в суде, что Михаил Юревич контролировал «Гринфлайт» в 2010-2014 годах

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу представителей бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича на решение о привлечении его к субсидиарной ответственности по обязательствам банкротного ООО «Гринфлайт». Сумма убытков, предъявленная экс-главе региона, составляет более 2 млрд руб. Информация об этом содержится в картотеке дел.

Решение, которое пытались обжаловать юристы Михаила Юревича, было принято Арбитражным судом Челябинской области 29 июля 2024 года. Согласно документам суда, требования к экс-губернатору включают убытки, возникшие у ООО «Гринфлайт» из-за выплат «Центру современный технологий» и «Медиа-стилю» на сумму 250 млн руб., уплаты штрафа банку «СМП» за расторжение договоров в размере более 364 млн руб., пожертвование московскому хоккейному клубу «Динамо» — 320 млн руб. Кроме того, с Михаила Юревича намерены взыскать займы, выданные «Гринфлайтом» дочерним организациям, а именно: 153,9 млн руб. — агентству недвижимости «Ключевые люди» по договорам участия в долевом строительстве; 564,3 млн руб. — московской компании «Гринфлайт» по договорам займа; 370,4 млн руб. — ООО «Европа-Урал» по договору поставки и агентскому контракту. Отмечается, что перечисленные сделки совершались с августа 2013 года, что привело к ухудшению финансового состояния «Гринфлайта» в 2014–2015 годах.

Обжаловав решение суда, заявители отмечали, что суд сделал неверный вывод о наличии у Михаила Юревича статуса контролирующего лица.

По их мнению, финансовые показатели компании начали ухудшаться только в 2016 году. Конкурсный управляющий утверждал, что Михаил Юревич тогда влиял на деятельность «Гринфлайта» за счет властных полномочий во время своего губернаторства в 2010–2014 годах. В апелляционной жалобе опровергался этот довод: состояние компании ухудшилось в 2016-м, когда он уже не занимал пост главы Челябинской области, значит в этот период он уже не оказывал влияния на должника. Суд эти доводы не счел обоснованными.

Также суд отклонил жалобу конкурсного управляющего «Гринфлайта» Андрея Кузьмина, который просил привлечь к субсидиарной ответственности, помимо Михаила Юревича, бывших генеральных директоров компании Сергея Мануйлова и Виталия Санникова, а также ее экс-соучредителей — Александра Москалюка, ООО «Медиа-стиль» и ООО «Центр современных технологий». Первая инстанция признала обоснованными требования только к экс-губернатору. Согласно судебным документам, требования к остальным ответчикам нужно было предъявить не позднее 1 марта 2020 года. Андрей Кузьмин в своей жалобе отмечал, что бывший руководитель «Гринфлайта» Сергей Мануйлов скрывал информацию о контролирующих компанию лицах и обстоятельствах совершения сделок по выводу активов. Из-за этого конкурсный управляющий не смог вовремя установить необходимые сведения и предъявить требования. Апелляционный суд посчитал, что у конкурсного управляющего уже в 2018 году могли быть основания для привлечения бывших руководителей и соучредителей к субсидиарной ответственности, он этой возможностью не воспользовался. По этой причине решение первой инстанции осталось в силе.

ООО «Гринфлайт» признано банкротом в мае 2016 года, вскоре после остановки возведения более 29 многоквартирных домов в ЖК «Академ Riverside». В строительство вложили средства около 5 тыс. дольщиков на сумму 6,9 млрд руб. Суд ввел в отношении застройщика процедуру наблюдения, которая длилась до июня 2020 года. За это время большинство недостроенных объектов были переданы дольщикам. Весной 2018 года Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего генерального директора «Гринфлайта» Сергея Мануйлова к двум годам и шести месяцам лишения свободы за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Суд установил, что в 2013–2016 годах он заключил ряд заведомо невыгодных сделок, что привело к остановке строительства домов в микрорайоне «Академ Riverside».

Кроме того, показания Сергея Мануйлова стали основанием для привлечения Михаила Юревича к субсидиарной ответственности по долгам «Гринфлайта». Он заявил следствию, что экс-губернатор несколько лет фактически управлял компанией.

Согласно судебным документам, бывший соучредитель «Гринфлайта» Александр Москалюк был доверенным лицом губернатора Михаила Юревича, который также принимал участие в принятии важных для организации решений и навязывал свою волю.

Михаил Юревич был губернатором Челябинской области в 2010–2014 годах. В 2017 году он стал фигурантом нескольких уголовных дел о получении взяток, в том числе на сумму 3,3 млрд руб. за покровительство подрядчикам на рынке дорожного строительства в Челябинской области. С 2017 года он находится международном розыске.

Ольга Воробьева