Турпоток на курорте Эльбрус в этом году вырос на 20%

Горнолыжный курорт Эльбрус за зимний сезон 2024-2025 года посетили 335 тыс. туристов, а в период новогодних праздников количество отдыхающих возросло на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора «Кавказ.РФ» Рустама Тапаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

По словам представителя Кавказ.РФ, популярность курорта распространяется не только на граждан России, но и на иностранных гостей. Наибольшее количество зарубежных визитеров прибыло из Белоруссии, Азербайджана и Ирана.

По данным за зимний сезон 2023/2024 года, курорт «Эльбрус» принял 447,4 тыс. посетителей. В прошлом году горнолыжный сезон завершился 17 июня, но в этом году он продолжается.

Николай Аксенов