Ярославский детский омбудсмен представил доклад за 2024 год

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин выступил перед депутатами облдумы с докладом о результатах работы в 2024 году. Доклад был рассмотрен на очередном заседании думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Господин Крупин сообщил, что в прошлом году ему поступило 624 обращения, из них 226 были удовлетворены, еще по 198 — оказана правовая помощь. Большая часть обращений связана с образованием, предоставлением жилья детям-сиротам и выделением участков многодетным семьям.

При этом уполномоченный заметил, что в 2024 году в целом стало меньше поступать обращений от многодетных семей. Он связал это с эффективной работой органов власти по возникающим у этой категории людей вопросам.

Депутаты единогласно приняли доклад к сведению.

Алла Чижова