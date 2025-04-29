Служба безопасности Грузии: в 2024 году в стране планировался госпереворот

Cлужба госбезопасности Грузии сообщила, что в 2024 году круг лиц, включая грузинских наемников с Украины, планировал насильственную смену грузинской власти. Предлогом для переворота, согласно отчету, должны были стать закон об иностранных агентах и обвинения в фальсификации парламентских выборов.

По утверждению Службы госбезопасности, группа получала зарубежное финансирование, управлялась руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственными организациями. «В разные периоды в преступном плане активное участие принимали граждане Грузии, находящиеся за пределами страны, в частности конкретная часть воюющих на Украине грузин»,— говорится в отчете.

Отмечается, что наемники с Украины планировали приехать в Грузию для участия в нападении на полицейских. Кроме того, по данным Службы госбезопасности, обсуждалась возможность ликвидации представителей правящей партии «Грузинская мечта».

В мае 2024 года в Грузии начались массовые протесты из-за принятого парламентом закона об иностранных агентах. Евросоюз и США раскритиковали действия грузинских властей. Тогда «Грузинская мечта» обвинила Запад в «финансировании революционного сценария в Грузии». Осенью протесты продолжились: причиной стала победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах, которые оппозиция назвала сфальсифицированными.

Лусине Баласян