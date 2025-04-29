ООН: с 2014 года в мире погибли более 72 тысяч мигрантов

С 2014 по 2024 год в мире погибли более 72 тыс. человек, которые бежали из своих охваченных войной или переживающих гуманитарные кризисы стран туда. Такие данные приводятся в новом докладе Международной организации по миграции (IOM), входящей в систему ООН.

Как указывают авторы доклада, 54% всех зарегистрированных случаев смерти мигрантов произошли внутри или рядом со странами, где были конфликты или стихийные бедствия. Самым опасным с точки зрения количества смертей маршрутом для мигрантов остается Центральное Средиземноморье, там за десять лет утонули или пропали в море почти 25 тыс. человек.

Больше всего среди погибших тех, кто бежал из Афганистана (5046 человек), Мьянмы (3149), Эфиопии (1923), Сирии (1433), Гватемалы (792). Однако в IOM подчеркивают, что эти данные не полные, а «точное число смертей, скорее всего, намного выше», чем удалось установить. «Слишком часто мигранты остаются незамеченными», особенно «в зонах военных конфликтов и стихийных бедствий», говорят в IOM.

Алена Миклашевская