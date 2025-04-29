Инвесторы пользуются допуском

В России вырос спрос на заблокированные акции американских компаний. Речь, в частности, об Apple, Amazon, Tesla и Microsoft. Всего в списке 127 наименований. Ранее Мосбиржа предоставила возможность торговать такими бумагами на особых условиях. Продать активы может любой желающий, купить же их могут только квалифицированные инвесторы. Сами сделки будут заключаться на внебиржевом рынке при участии центрального контрагента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Какого объема торгов стоит ожидать? И на что смогут рассчитывать владельцы замороженных активов? По словам руководителя управления развития клиентского сервиса компании «Финам» Дмитрия Леснова, на базе крупного регулятора такой механизм создан впервые, потому доверие инвесторов к нему пока растет, равно как и спрос на заблокированные акции: «Скорее всего, активность клиентов, которые сейчас продают или покупают такие бумаги, связана с теми брокерами, у которых ранее такой возможности не было. Московская биржа позволила сейчас проводить такие операции для всех профучастников независимо от того, где у них имеется брокерский счет. И, конечно же, ряд клиентов воспользовались возможностью продать заблокированные ценные бумаги. При этом возникает вопрос дисконта, с которым рассчитываются инвесторы, совершающие подобные сделки.

Его размер зависит, конечно же, от эмитента: чем более ликвидный и популярный, назовем так, эмитент, тем меньше дисконт. Но если проанализировать те показатели, которые были сформированы, когда сделки по таким активам проходили внутри одного профучастника, то, конечно же, это десятки процентов, это может быть и 30-40%, может доходить и до 60-70%.

Торги заблокированными бумагами на Московской бирже, безусловно, привлекут более широкое количество участников, нежели отдельно взятые брокеры, у которых ранее такой механизм был уже реализован.

Но все же этот сценарий будет развиваться, наверное, не слишком долго, и этот эффект в течение нескольких месяцев сойдет на нет. Определенному кругу клиентов нужно в экстренном порядке избавиться от этих активов и получить хоть какую-то денежную компенсацию, какая-то часть игроков готовы спокойно ждать развития событий в надежде на то, что санкционные ограничения будут сняты, и они смогут в будущем свободно продать свои бумаги».

Об активности на внебирживых торгах говорят и другие участники рынка. При этом сейчас наибольший интерес проявляют именно квалифицированные инвесторы, заметила генеральный директор брокера Mind Money Юлия Хандошко. По ее словам, они рассчитывают получить солидную выгоду от покупки заблокированных акций: «День открылся на торгах заблокированными активами очень живенько, очень активно. Заметно, что очень много желающих их приобрести, меньшее количество инвесторов намерены их продать.

Тем не менее сделки идут, и их динамика, я бы сказала, даже выше наших ожиданий. Средний уровень цен, которые сейчас мы видим в "стаканах", — это 50-55% от биржевой стоимости этих активов на Америке.

Основные бумаги, которые хорошо торгуются, — это, конечно же, самые ликвидные, популярные американские ETF, акции Apple и, как это ни странно, всеми любимые в России фонды денежного рынка США».

Прежде инвесторам предлагались и другие инструменты для торговли заблокированными акциями. Так, осенью 2023 года они получили дивиденды от европейских и американских ценных бумаг за счет иностранных активов замороженных в России. Также у участников фондового рынка была возможность обменять свои заблокированные акции, правда, речь шла о сумме не более 100 тыс. руб. По оценкам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в 2024-м всего было разморожено около 570 млрд руб. российских инвесторов.

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Никита Путятин