Госдуме предложили признавать выданные на Украине удостоверения ветеранов войны

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны смогут получить подтверждающее их статус удостоверение в России с помощью документов, выданных на Украине до 2022 года. Проект внесли сенатор Айрат Гибатдинов и депутат от КПРФ Казбек Тайсаев. Поправки были опубликованы на думском сайте сегодня, 29 апреля.

Поправки к закону, регулирующему вопросы социальной защиты жителей новых субъектов РФ, предполагают, что ветеранам войны не нужно будет переподтверждать свой статус в российских госорганах, если они предъявят документы, выданные на Украине «до момента фактического и юридического воссоединения новых регионов» с Россией. Сейчас, чтобы получить удостоверение российского образца, ветераны, проживающие на новых территориях, обязаны предоставлять подтверждения из украинских архивов. «Ввиду объективной невозможности обратиться в компетентные архивные учреждения иностранного государства» граждане вынуждены доказывать основания на социальную поддержку посредством обращения в судебные органы, говорится в пояснительной записке.

Авторы поправок ссылаются на аналогичное положение, которое содержится в законе о принятии Крыма в состав РФ. Им в том числе было установлено признание прав на пенсии, пособия и иные социальные выплаты на основании документов, выданных гражданам украинскими госорганами.

Божена Иванова