В Самарской области число субъектов МСП выросло на 1,4%

В Самарской области число субъектов малого и среднего предпринимательства, по данным на конец марта 2025 года, возросло на 1,4% по сравнению с началом года. В регионе насчитывается 136,8 тыс. субъектов МСП. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Численность малых и средних предприятий в России по итогам первого квартала превысила 6,7 млн, что является рекордным показателем с начала ведения специального реестра субъектов МСП в 2016 году. За первые три месяца этого года прирост составил более 118 тыс. компаний и ИП.

Сабрина Самедова