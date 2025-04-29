Почти 70 казаков выйдут на охрану набережных Сочи в курортном сезоне

В Сочи и его районах — Лазаревском, Адлерском и Хостинском — в летний курортный сезон 2025 года безопасность набережных будут обеспечивать 67 казаков-дружинников в сотрудничестве с полицией. Об этом сообщает заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках подготовки к курортному сезону в администрации Краснодарского края прошло межведомственное совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности. Обсуждались меры охраны краевой и муниципальной собственности, набережных и массовых мест отдыха с привлечением представителей правоохранительных органов и казачества.

В Сочи и его районах планируется задействовать 67 казаков-дружинников: в Лазаревском районе — 18 человек, в Адлерском — 19, в Хостинском — 18 и непосредственно в центральной части Сочи — 12. В патрулирование будут вовлечены казаки-охранники из частных казачьих охранных предприятий. Маршруты патрулирования в зонах массового скопления людей будут усилены.

По данным администрации края, сейчас службу общественного порядка несут свыше 1,6 тыс. казаков-дружинников. В период массовых мероприятий к ним дополнительно присоединяются до 8 тыс. казаков.

В 2024 году Краснодарский край принял 19,5 млн туристов, большинство из которых посетили Азово-Черноморское побережье.

Мария Удовик