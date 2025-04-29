В Москве откроют галерею славы в честь погибших военкоров

В московском парке имени Артема Боровика (в районе Марьино) откроют галерею славы в честь журналистов, погибших при исполнении долга в зоне боевых действий. Ожидается, что галерею откроют 18 мая, в храме святых мучеников Анатолия и Протолеона, расположенном в парке. Об этом сообщил советник мэра столицы Сергея Собянина и патриарха Кирилла Владимир Ресин.

«Ведутся внутренние работы: строители облицовывают мраморными плитами Галерею Славы, куда наносят имена погибших военкоров, отдавших жизни во время исполнения долга в самых разных конфликтах, включая СВО»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе господина Ресина.

Имена каких журналистов будут представлены в галерее — не уточняется. С февраля 2022 года в зоне проведения боевых действий погибли более 30 российских журналистов. Среди них — корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева, корреспонденты «Известий» Александр Мартемьянов, Александр Федорчак и Сергей Еремин, журналист News.ru Никита Цицаги, корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов и военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев.

Полина Мотызлевская