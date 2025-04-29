Пермское землячество представило тройки претендентов на Строгановскую премию

В этом году на Строгановскую премию подано 117 заявок по восьми номинациям, что является рекордом за все время существования этой награды. В разных номинациях представлены претенденты из Березников, Кунгура, Осы, Чайковского, Оханска и других территорий края. Об этом сообщает пресс-служба Пермского землячества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуэтки с изображением Аники Строганова.

Статуэтки с изображением Аники Строганова.



В тройку претендентов в номинации «За честь и достоинство» вошли ветеран СВО, награжденный двумя орденами Мужества, Радик Ахметчин; доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, заслуженный профессор ПГНИУ Владимир Костицын; профессор, доктор технических наук, бывший директор Пермского порохового завода Геннадий Кузьмицкий.

В тройку претендентов на вручение премии в номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранение культурного наследия Прикамья» вошли художественный руководитель Заслуженного коллектива народного творчества РФ, народного хореографического ансамбля «Солнечная радуга» Любовь Николаева; певец, солист фронтовой творческой бригады Ансамбля песни и пляски, организатор благотворительных концертов для участников СВО Владимир Печенкин; генеральный директор ГКБУК «Пермский дом народного творчества», заслуженный работник культуры РФ Татьяна Санникова.

Тройку претендентов в номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитание молодежи» составили генерал-майор, начальник ФГКОУ «Пермское суворовское военное училище Николай Братухин; заслуженный учитель РФ, основатель и куратор пермской физико-математической школы №146 с углубленным изучением математики, физики, информатики Александр Корзняков; почетный работник общего образования, директор средней общеобразовательной школы №55 имени дважды Героя Советского Союза Г. Ф. Сивкова Елена Кнычева.

В тройку претендентов в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» вошли руководитель Общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасия Гилева; основоположник общественной инициативы по организации в Перми краевой специальной музыкальной школы, ее организатор и художественный руководитель Павел Милюков; педагог школы №9 им. А. С. Пушкина, лидер школьного добровольческого движения страны и Пермского края, руководитель отряда «Доброхоты» Ольга Яковлева.

В тройку в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» вошли генеральный директор АО «Авиационные редукторы и трансмиссии — Пермские моторы» (АО «Редуктор-ПМ») Андрей Белоусов; генеральный директор АО ППМТС «Пермснабсбыт» Александр Редекоп; кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, организатор здравоохранения, главный врач ГАУЗ ПК «ГКБ №4» Андрей Ронзин.

Тройку претендентов в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса» составили гендиректор Parma Technologies Group Евгений Овчаров; генеральный директор ООО НПП «ТИК» Анна Салимова; председатель Совета директоров группы компаний «Ирень» Иван Шаравьев.

В тройку в номинации «За высокие достижения в науке и технике» вошли доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой офтальмологии Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера Татьяна Гаврилова; доктор фармацевтических наук, доцент, профессор кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО ПГФА Ирина Кирщина; кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий Молодежной лабораторией интегральной фотоники ПГНИУ, ведущий научный сотрудник, доцент физико-математического института ПГНИУ Роман Пономарев.

В тройку претендентов в номинации «За высокие достижения в спорте» вошли заслуженный тренер России, тренер-преподаватель по спорту лиц с поражением ОДА в ГБУ ПК «ЦСП по адаптивным видам спорта» Татьяна Лодочникова; член сборной Пермского края и России по триатлону, а также сборной Пермского края по лыжным гонкам, чемпионка мира по зимнему дуатлону, чемпионка мира по зимнему триатлону в Италии 2025 года Алина Лягаева; президент Пермской краевой общественной организации «Гандбольный клуб Пермские медведи» Алексей Никифоров.

Победителем в специальной номинации «Лидер общественного голосования» стал учредитель и член совета Пермской региональной общественной организации «Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52-й ракетной дивизии» Виктор Дешпетко, набравший 3871 голос в ходе голосования на сайте Пермского землячества.

Победители по всем номинациям будут объявлены 25 мая на юбилейной XX церемонии вручения Строгановской премии в Москве. Мероприятие пройдет в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Лауреаты получат денежную премию в размере 750 тыс. руб., бронзовую статуэтку Аники Строганова и серебряный нагрудный знак.