Море у берегов Сочи прогреется не раньше июня

Температура морской воды у побережья Сочи достигнет комфортных для купания значений не ранее июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Эксперт отметил, что купальный сезон в регионе традиционно открывается не в конце мая, а в начале лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Вильфанда, температура воды в 22 градуса, считающаяся комфортной для детей и рекомендованная врачами, устанавливается, как правило, в первой половине июня. «Каждый человек сам решает, в какой воде ему купаться, но оптимальная температура достигается только в июне»,— приводит слова специалиста агентство.

На период майских праздников синоптики прогнозируют в туристических регионах страны температурный режим в пределах климатической нормы. Так, в Сочи в ночные часы ожидается до 10–12 градусов тепла, днем — до плюс 20. Существенных осадков на курорте в ближайшее время не предвидится.

По данным метеорологов, в целом по территории Краснодарского края воздух прогреется до 18 градусов, а к 4–6 мая температура превысит отметку в 20 градусов.

Вячеслав Рыжков