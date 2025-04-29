Liberties: независимость и свобода СМИ в странах ЕС под ударом

Свобода СМИ в некоторых странах ЕС деградирует, плюрализму и свободе слова приходится вести «борьбу за выживание», а работа журналистов остается опасной. Об этом говорится в докладе «Медиасвобода-2025» Европейского союза гражданских свобод (Liberties).

Авторы доклада указывают, что в ряде стран региона высока доля СМИ, находящихся в руках богатых владельцев или контролирующихся политическими партиями. Это оказывает влияние на работу СМИ, ограничивая разнообразие мнений и независимость изданий, снижая доверие общественности к контенту. В числе стран ЕС, где есть такие проблемы, Liberties называют, в частности, Болгарию, Хорватию, Францию, Венгрию, Мальту, Словакию, Словению, Испанию и ряд других.

Авторы доклада также отмечают, что не во всех странах ЕС журналистам гарантированы свобода слова и доступ к информации. Кроме того, журналистам в своей работе приходится сталкиваться с угрозами, в том числе онлайн, с исками, слежкой, нападениями, задержаниями при выполнении профессиональных обязанностей. Например, в 2024 году зарегистрировано 156 случаев нападений. Среди стран, где это происходило чаще всего, авторы доклада называют Хорватию, Германию, Грецию, Италию, Мальту, Румынию и Ирландию.

Алена Миклашевская