АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг «Россети Тюмень»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг «Россети Тюмень» на уровне AA+(RU), прогноз «Стабильный». Ключевыми факторами оценки стали сильный операционный профиль, низкий уровень долговой нагрузки и высокая рентабельность бизнеса.



«Россети Тюмень» занимают доминирующее положение на рынке услуг по передаче электроэнергии в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. На основании тарифно-балансовых решений доля рынка компании по тарифной выручке составляет 68%.

Как считают аналитики, уверенная позиция «Россети Тюмень» в регионах присутствия и высокая собираемость платежей позволяют организации сохранять финансовую устойчивость и развиваться. По оценке экспертов АКРА, инвестиционная активность компании направлена на обеспечение качественного и надежного электроснабжения, а также своевременное технологическое присоединение потребителей, в числе которых крупнейшие компании нефтяной индустрии, к электрическим сетям.

Впервые кредитный рейтинг «Россети Тюмень» был присвоен АКРА в 2021 году. Стабильно высокая оценка агентства свидетельствует об эффективности проводимой менеджментом компании финансово-экономической политики и системы управления.

АО «Россети Тюмень»