GigaChat — два года! Незаменимый помощник уже для 17 млн пользователей по всему миру

GigaChat исполняется два года. Его возможностями воспользовались уже 17 млн пользователей в России и других странах на различных поверхностях для решения своих рабочих и личных задач. А еще он обновился до версии GigaChat 2.0, стал умнее, быстрее и мощнее.

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Нейросеть бесплатна и доступна на платформе Giga.chat, в основных социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассниках и мессенджерах — Telegram и MAX от VK. А еще GigaChat 2.0 теперь «живет» в умных колонках Sber.

Новое поколение модели умеет анализировать до 250 страниц текста формата А4 и отвечать по нему на вопросы, программировать, решать сложные задачи и искать в интернете любую информацию по запросу. Улучшенная нейросеть способна «слышать» аудиофайлы и голосовые сообщения, изображения, видео и документы. Теперь достаточно загрузить ссылки на нужные материалы — и GigaChat 2.0 извлечет важную информацию. Еще модель отлично редактирует тексты, пишет музыку и создает картинки. Благодаря комбинации с нейросетью Сбера — Kandinsky — пользователи создают миллионы оригинальных AI-открыток для своих близких и знакомых на каждый праздник.

Кроме того, в веб-версии GigaChat обновился «Умный редактор», который позволяет работать с текстовыми файлами намного эффективнее благодаря различным нейрокомандам. Также редактор может работать с загруженными файлами от пользователя и генерировать текст с нуля по пользовательскому запросу. Например, команда «Сделай проще» преобразует сложный текст в легкую для восприятия форму. Для этого обучили нейросеть на основе нашего руководства по простому и ясному языку. Эта функция особенно полезна людям старшего возраста и каждому, кому важно быстро уловить суть сложного материала.

Помощник для людей и государства

— GigaChat интегрирован в строку поиска «СберБанк Онлайн», что позволило улучшить консультации пользователей и представить им информацию по различным вопросам.

— В СберЗдоровье работает AI-помощник, созданный на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat. Помощник не просто отвечает на вопросы о здоровье — он помогает пациентам в выборе врача или сдаче анализов перед визитом к специалисту. Это сокращает путь от первого обращения до получения квалифицированной помощи. За первые два месяца работы к AI-помощнику обратилось более 55 тыс. человек — это показывает высокую потребность у пациентов в таком инструменте.

— GigaChat сдал экзамен на врача по специальности «Лечебное дело» и продолжает успешно сдавать экзамены по узким специальностям — кардиология, неврология, педиатрия, гастроэнтерология. Благодаря этому пользователь может получать у нейросети достоверную информацию по вопросам здоровья. Нейросеть может помогать российским врачам, выступать «вторым мнением» и анализировать данные медицинских исследований.

— Минфин России применил ИИ-агента на основе GigaChat в бюджетном процессе. Технология помогает в сопоставлении кодов бюджетной классификации (обозначают статьи доходов и расходов казны) и привязанных к ним результатов. AI-агент работает на уровне 84% точности, а будет еще точнее. И тогда основную часть рутинной работы можно будет отправить на машинную обработку, чтобы люди могли сосредоточиться на действительно сложных, важных, творческих и интересных задачах.

Партнер для бизнеса

— На сегодняшний день уже более 15 тыс. внешних бизнес-клиентов оценили возможности GigaСhat — с его помощью компании усилили существующие решения, создали новые сервисы и повысили общую эффективность бизнес-процессов. Например, «Лаборатория Касперского» на базе GigaChat разработала AI-инструмент, который позволил два раза быстрее анализировать события информационной безопасности. Билайн с помощью нашей модели структурировал метаданные всех книг, настроил удобный поиск и увеличил количество читаемых книг в своем сервисе. Авиакомпания «Азимут» создала AI-ассистента, который обрабатывает 86% вопросов пассажиров авиакомпании.

— В марте этого года весь модельный ряд GigaChat 2.0 для бизнеса получил значительный апгрейд, что позволяет бизнес-клиентам еще лучше решать текущие задачи, а также реализовать более сложные и масштабные проекты. GigaChat 2 MAX стала еще мощнее и уверенно опережает многие зарубежные аналоги в задачах на русском языке. GigaChat 2 Pro теперь демонстрирует качество, сопоставимое с предыдущей версией MAХ, а GigaChat 2 Lite — базовая модель в линейке, которая раньше была ориентирована на решение более легких задач, по качеству стала сопоставима с предыдущей версией Pro. Сервисы доступны бизнесу как в облачном формате через API, так и могут быть развернуты локально в инфраструктуре компании (on-premise). Протестировать модели можно в личном кабинете для работы с GigaChat в разделе Playground.

— Более 100 стартапов в рамках акселератора Sber500 реализовали бизнес-проекты с использованием GigaСhat.

Ассистент разработчика

— Наш AI-ассистент разработчика GigaCode набирает все большую популярность у IT-сообщества — за прошедший год им воспользовались уже несколько тысяч разработчиков и это число постоянно растет. Сервис поддерживает более 35 популярных языков программирования и 6 сред разработки ПО. GigaCode доступен для бизнеса форматом поставки on-prem, так и как облачный сервис (SaaS), а для разработчиков он бесплатный. Среди уникальных возможностей ассистента, это наличие встроенного инструмента CodeChat, который помогает разработчикам, например, оптимизировать или рефакторить существующий код. В дополнение к этому мы предлагаем GigaView — инструмент на базе AI-ассистента GigaCode, который повышает эффективность командной работы над программными проектами.

— В прошлом году мы запустили GigaIDE — собственную интегрированную среду разработки. Сегодня уже 59 тыс. инсталляций GigaIDE развернуто у пользователей по всей России, из них 15 тыс. в банке. Сервис позволяет разработчикам обеспечить непрерывный рабочий процесс, сохраняя привычный пользовательский опыт. GigaIDE доступна в двух вариантах — Giga IDE Desktop и Giga IDE Cloud.

— AI-first платформу для работы с кодом GitVerse ежемесячно используют более 10 тыс. разработчиков для создания и тестирования проектов, а интеграция с GigaCode делает процесс разработки еще более эффективным. Всего на платформе зарегистрировано уже более 90 тыс. пользователей.

Создавая эти инструменты, мы одновременно развиваем крупнейшее в стране технологическое сообщество — около 100 тыс. участников, где наши продукты объединяют талантливых разработчиков со всей России. Здесь они обмениваются опытом и вместе создают технологическое будущее страны.

ПАО "Сбербанк"