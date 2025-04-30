Сочи Парк Отель анонсировал новинки летнего сезона-2025

Предстоящий курортный сезон в Сочи будет рекордным. По прогнозам экспертов, прирост турпотока ожидается на уровне 5 – 7%.

Фото: пресс-служба Сочи Парк Отеля

«Ъ» узнал в одном из крупнейших отельных комплексов черноморского побережья, как готовятся к приему туристов и что ждет гостей этим летом.

Яркий старт сезона

Каждый год после перезапуска (В 2023 году отель открылся после реновации под управлением Группы Мантера – прим. Редакции) Сочи Парк Отель в честь старта летнего сезона устраивает для своих гостей грандиозный праздник на целый уикэнд. В прошлом году на центральной площади отеля в рамках праздничного концерта выступили кавер-бэнд «Хулиганы», победители проекта «Новые танцы на ТНТ» - команда DC Crew, специальным гостем праздника стала группа «Градусы». Конечно, со сцены для гостей разыграли призы и подарки от партнеров бренда, а также главный приз – сертификат на уикэнд в Сочи Парк Отеле на двоих.

Фото: пресс-служба Сочи Парк Отеля

В этом году празднику тоже быть! С 6 по 8 июня гостей Сочи Парк Отеля ждет незабываемый праздник в стиле Морского круиза. Организаторы подготовили яркие анимационные развлекательные программы, квесты и квизы, зажигательные выступления кавер-групп и артистов, специальные предложения и комплементы в кафе, ресторанах, центре красоты и здоровья. Непременными гостями праздника станут маскоты отеля – Гусь Гоша и его спутница Маргоша – любимцы и взрослых, и детей. Кульминацией вечера будет розыгрыш призов и подарков, главным из которых по традиции станет сертификат на проживание в Сочи Парк Отеле!

Кстати, яркие события ждут гостей Сочи Парк Отеля все лето. Так, с 10 по 17 августа на Курорте Красная Поляна состоится спортивно-музыкальный фестиваль IGRA. Купить билеты на мероприятие можно будет прямо в отеле, а для поклонников электронной музыки будет организован трансфер в горы и обратно.

Лучшее – детям!

Сочи Парк Отель успешно позиционирует себя как комплекс для полноценного семейного отдыха. Поэтому отпуск с детьми должен приносить радость всей семье, уверены в отеле. К досугу юных путешественников подходят со всей серьезностью.

Фото: пресс-служба Сочи Парк Отеля

Каждый день в Сочи Парк Отеле юных гостей и их родителей ждет яркая анимация с веселыми героями, творческие мастер-классы по рисованию, лепке и рукоделию, увлекательные квесты и квизы, спортивные состязания, тематические праздники с играми и дискотеками. Почти ежедневно специальными гостями праздников становятся маскот отеля Гусь Гоша и его спутница – Маргоша.

Фото: пресс-служба Сочи Парк Отеля

В кафе и ресторанах Сочи Парк Отеля – а их на территории более 15 – для юных путешественников готовят разнообразное меню с полезными и любимыми детскими блюдами: от свежей пиццы и роллов до воздушных десертов. Для любителей готовить всей семьей проходят увлекательные кулинарные уроки, где дети вместе с родителями могут научиться готовить аппетитную пиццу, роллы и вкуснейшие десерты моти. Сразу после – непременная дегустация собственных шедевров!

Фото: пресс-служба Сочи Парк Отеля

Просторные игровые зоны и безопасные бассейны подарят детям море радости. Пока малыши резвятся, родители могут насладиться отдыхом у воды или присоединиться к веселью. Для любителей движения всегда в доступе спортивные площадки, турники, футбол, баскетбол и многое другое. Словом, все условия, чтобы дети выплеснули безудержную энергию, а родители поддержали своих непосед в активных играх.

В шаговой доступности от отеля – первый тематический парк развлечений «Сочи Парк» с невероятными аттракционами и насыщенной летней программой. Для гостей Сочи Парк Отеля действует эксклюзивная скидка 20% на посещение парка.

Еще одной яркой новинкой сезона станет интерактивная игра в формате сторителлинга в телеграм-боте: каждый гость сможет помочь маскоту Гоше добраться из Москвы в Сочи, а тех участников, кто не оставит Гошу в беде, ждет приятный бонус в виде промокода на отдых в Сочи Парк Отеле.

Отдых с комфортом

Фото: пресс-служба Сочи Парк Отеля

Среди сюрпризов, которые отель готовит для своих гостей – особое место занимают новые категории номеров. Со стартом летнего сезона поклонникам морского отпуска станет доступен отдых в «Супериоре», «Апартаментах Супериор двух/трехкомнатных с кухней». Номера с дизайнерским интерьером в спокойных тонах оснащены новой комфортабельной мебелью. Для размещения дополнительного места найдено аккуратное решение – теперь для более комфортного пребывания допкровать можно убрать в специальную нишу.

Комфортный отдых заряжает положительными эмоциями, при этом усилить эффект можно оздоровительными процедурами. Так, в Центре красоты и здоровья теперь для гостей открыта галокамера, работает отделение бальнеологии с гидромассажами и душем Шарко.

Физическая активность – еще одна составляющая отличного отдыха, уверены в Сочи Парк Отеле. Можно прогуляться по тропе здоровья, поплавать в бассейне или поиграть в падел-теннис, позаниматься на специальных тренажерах для восстановления двигательной активности под руководством квалифицированного тренера или сыграть в баскетбол – словом, выбрать активность по своему вкусу не составит труда!

Удобство превыше всего

Время, пожалуй, самый ценный ресурс современности, и в Сочи Парк Отеле уделяют этому особое внимание. В новом летнем сезоне в отеле заработает система самозаселения. В ходе реализации проекта удалось значительно упростить и автоматизировать процесс регистрации и заселения гостей. Новая система включает функцию self check-in: теперь гости смогут пройти регистрацию удаленно в специальном приложении или через установленный в отеле терминал самообслуживания. Сотрудникам на стойке приема и размещения остается лишь подтвердить личность и сверить документы с поступившими данными. Новое решение позволяет ускорить процесс заселения гостя, сокращая вероятность очередей. Довольный с первых минут пребывания в отеле гость получает больше ярких позитивный эмоций и с большей вероятностью вновь вернется в следующий раз, уверены в Сочи Парк Отеле.

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