В Ростовской области реорганизуют экспертный совет по импортозамещению

На Дону сформируют новый экспертный совет по импортозамещению. Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердили в пресс-службе минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Распоряжением врио губернатора Юрия Слюсаря от 15 апреля совет был упразднен. Редакции подтвердили, что решение было связно с изменением состава правительственного аппарата. Раннее экспертный совет работал под председательством губернатора, после завершения процесса актуализации председателем станет первый замгубернатора Алексей Господарев.

В пресс-службе также отметили, что изменится формат заседаний: ранее они проходили два раза, нынешний совет будет собираться один раз в год. Дата ближайшего заседания пока неизвестна.

Константин Соловьев