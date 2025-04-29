В Саратове отремонтируют пять библиотек в 2025 году

В Саратове начался капитальный ремонт пяти библиотек в рамках нацпроекта «Семья» и программы модернизации библиотек. В обновлении участвуют библиотеки №17, 22, 23, 29 и 36. В трех из них уже ведутся демонтажные работы, меняются окна и готовятся фасады к реставрации. Первый этап реконструкции выполнен на 50%, сообщил глава города Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

Дополнительное финансирование из городского бюджета позволит всем пяти библиотекам получить статус модельных. Подрядчики проведут внутреннюю отделку помещений и установят современное оборудование.

В Саратове работает 76 библиотек, и для их обновления планируется ежегодное участие в федеральных программах и проектах. Муниципальные власти намерены выделять средства из бюджета для софинансирования этих инициатив.

Никита Маркелов