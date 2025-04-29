В Оренбуржье полиция проводит проверку по факту получения ожогов ребенком

Сотрудники полиции проводят проверку по поступившему сообщению о том, что бригада скорой медицинской помощи доставила в городскую больницу семилетнюю девочку с термическим ожогом верхних и нижних конечностей. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, ребенок получил ожоги, опрокинув на себя таз с горячей водой. Мать ребенка рассказала полиции, что девочка купалась в бассейне во дворе дома. После купания она «зашла в баню погреться и по собственной неосторожности перевернула таз горячей с водой, получив ожог левой руки и ноги».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Руфия Кутляева