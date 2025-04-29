В Удмуртии ликвидировали лабораторию по выращиванию конопли

В Ягуле полицейские задержали 42-летнего жителя Ижевска по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. При личном досмотре у него был найден сверток с наркотическим средством растительного происхождения.

В ходе обыска в его доме полицейские обнаружили оборудованный бокс с кустами конопли, а также несколько засушенных растений. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере». За данные преступления предусмотрено до десяти лет лишения свободы.