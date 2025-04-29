Два человека пострадали при взрыве в ангаре в Подольске

В подмосковном Подольске произошел взрыв в ангаре. Два человека получили травмы. Им оказана медицинская помощь. На месте работают пожарные и спасательные службы.

«Во время технического обслуживания автомобиля произошел выход паров бензина, в результате чего частично обрушились сэндвич-панели находящегося рядом здания склада. Открытого горения на территории склада не зафиксировано»,— говорится в заявлении администрации Подольска в Telegram-канале.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», взрыв произошел на нефтебазе на Плещеевской улице во время сварочных работ. Комментариев от МЧС на момент написания материала не было. Обстоятельства инцидента устанавливаются.