В Оренбуржье прокуратура добилась оформления паспортов захоронений погибших воинов
В Беляевском районе после вмешательства прокуратуры оформлены паспорта захоронений воинов, погибших при защите Отечества, сообщили сегодня в прокуратуре Оренбургской области.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В ходе проверки было установлено, что администрациями Ключевского и Крючковского сельских советов не оформлены паспорта воинских захоронений участников боевых действий на территории Чеченской Республики, а также погибших при исполнении воинского и интернационального долга в Афганистане.
«Мемориальные знаки на захоронениях также отсутствуют»,— отметили в надзорном ведомстве.
После того, как прокурор района внес представления главам администраций сельсоветов, все нарушения были устранены.