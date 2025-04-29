В Оренбуржье прокуратура добилась оформления паспортов захоронений погибших воинов

В Беляевском районе после вмешательства прокуратуры оформлены паспорта захоронений воинов, погибших при защите Отечества, сообщили сегодня в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что администрациями Ключевского и Крючковского сельских советов не оформлены паспорта воинских захоронений участников боевых действий на территории Чеченской Республики, а также погибших при исполнении воинского и интернационального долга в Афганистане.

«Мемориальные знаки на захоронениях также отсутствуют»,— отметили в надзорном ведомстве.

После того, как прокурор района внес представления главам администраций сельсоветов, все нарушения были устранены.

Алексей Алексеев