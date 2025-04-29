ГК «Продимекс» участвует в подготовке кадров для АПК

Группа специалистов Елань-Коленовского сахарного завода, Хохольского и Перелешинского сахарных комбинатов и завода «Лискисахар», входящих в ГК «Продимекс», была приглашена на День карьеры в Воронежский государственный университет инженерных технологий. Мероприятие было ориентировано на будущих выпускников технологического и инженерного - технического факультетов, и на тех, кто получает в вузе среднее профессиональное образование. В рамках Дня карьеры студенты познакомились с обширной географией компании «Продимекс», узнали подробнее о ее заводах и о возможностях построения будущей профессиональной карьеры на предприятиях Группы компаний.

Фото: ГК «Продимекс»

ГК «Продимекс» продолжает развивать направление дополнительных образовательных курсов для студентов профильных вузов. При этом к одной и той же лекции могут присоединиться ребята из разных регионов.

Теперь каждое занятие — это практическая работа с профессиональным ПО, которое используют ведущие агрокомпании. Студенты работают как в компьютерном классе, так и в онлайн-формате, подключаясь удалённо. Сами лабораторные занятия доступны и тем, кто проходит стажировку в хозяйствах — теперь можно участвовать в них без отрыва от реальных производственных процессов.

В рамках обучения проводятся стандартные очные занятия — работа в компьютерном классе с поддержкой преподавателей. Есть и онлайн-формат, когда преподаватели и студенты подключаются удалённо, обсуждают задачи, выполняют анализ данных в реальном времени. В компании считают важным, что практические кейсы от команды преподавателей основаны на данных агрохозяйств, которые входят в ГК «Продимекс».

Лабораторные работы — это шаг к цифровому агропроизводству, который студенты делают уже сегодня. Этот формат даёт им максимальное погружение в реальные задачи, формируя навыки, востребованные в современных хозяйствах. «Продимекс» не просто обучает — он интегрирует студентов в цифровую среду агробизнеса, создавая кадровый резерв для будущего АПК, отмечают в компании.

ГК «Продимекс» участвует и в профориентации школьников. В Ольховатской средней школе состоялась презентация агротехнологического класса, который откроется на базе Ольховатской СОШ. Обучение планируется начать с 1 сентября 2025 года, и уже сейчас ведется активная подготовительная работа. Цель проекта — помочь ребятам выбрать свою будущую профессию и подготовить кадровый резерв профессионалов для агропромышленного комплекса.

Два подобных класса уже открыты при поддержке ГК «Продимекс» в Хохольской СОШ и Елань-Коленовской СОШ №2. Их ученики имеют возможность посещать промышленные площадки сахарных заводов «Продимекс» и постигать тонкости производственного процесса под руководством профессиональных наставников — инженеров и технологов завода. Такой подход позволяет будущим специалистам еще в школе получить практический опыт.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.