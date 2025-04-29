В Йошкар-Оле сотрудники полиции раскрыли кражу имущества из квартиры 41-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Йошкар-Оле полицейские раскрыли кражу имущества из квартиры местного жителя

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Йошкар-Оле полицейские раскрыли кражу имущества из квартиры местного жителя

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже ноутбука, компьютерной мыши и мобильного телефона на общую сумму 87 тыс. руб. По его словам, он пригласил к себе домой знакомого распить спиртное, а после того как уснул, тот воспользовался моментом и похитил вещи.

Полицейские выехали на место происшествия и установили подозреваемого — 38-летнего неработающего жителя города. Выяснилось, что мужчина действительно совершил кражу: ноутбук он успел продать, а телефон разбил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Часть похищенного уже изъята.

Артём Дергунов