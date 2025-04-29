Биржевые цены на рис упали до минимума с 2020 года

Стоимость июльского фьючерса на необработанный рис снизилась на 0,72%. Цена составила $12,72 за центнер по итогам торгов на нью-йоркской бирже Comex в понедельник.

В ходе торгов цена падала до $12,25, что является самым низким уровнем с ноября 2020 года. С начала месяца стоимость снизилась более чем на 6%, с начала года — почти на 10%.

В конце марта Financial Times писала, что падение биржевых цен на рис связано с отменой Индией ограничений на экспорт этой продукции, которые действовали с 2022 года. Решение была связано со стремлением увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции с целью повысить доходы фермеров.