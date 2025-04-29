Lufthansa закончила квартал с убытком в €885 млн

По итогам первого квартала выручка германской авиакомпании Lufthansa выросла на 10%, составив €8,1 млрд. Чистый убыток составил €885 млн — он увеличился на €151 млн по сравнению с первым кварталом 2024 года. Компания отметила рост издержек в первом квартале и заявила, что введенные США пошлины могут оказать негативное воздействие на ее бизнес в дальнейшем.

«Макроэкономическая неопределенность, особенно торговая напряженность между США, ЕС и другими регионами, затрудняет точное прогнозирование на следующие кварталы»,— говорится в сообщении авиакомпании. Ее акции после публикации отчетности снизились на 4,3%.

При этом Lufthansa отметила, что в марте число бронирований билетов из США в Европу выросло на 25% в сравнении с прошлым годом. Также авиакомпания ожидает хорошего летнего сезона отпусков. «Несмотря на геополитическую неопределенность, мы продолжаем ожидать роста, сохраняем оптимизм в отношении лета и придерживаемся нашего позитивного прогноза на 2025 год»,— заявил гендиректор Lufthansa Карстен Шпор.

Яна Рождественская