С 5 мая «Орлан» начнет ходить из Переславля в Александров

С 5 мая начнет работу новый пригородный железнодорожный маршрут Александров – Переславль-Залесский. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В мае «Орлан» будет отправляться из Александрова в 11:30, а прибывать в Переславль — в 12:40. Отправление из Переславля назначено на 15:10, а прибытие во Владимирскую область — на 16:20. К настоящему моменту поездки запланированы на 5, 6, 7, 22, 28 и 29 мая. На пути предусмотрена остановка на станции Берендеево.

Новый маршрут был создан для развития туристического потенциала Ярославской и Владимирской областей.

Алла Чижова