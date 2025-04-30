Проректора НГЛУ Анну Чанчину отправили под домашний арест

Московский райсуд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест проректора нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Анну Чанчину, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. Ей инкриминировали превышение полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2024 году обвиняемая безосновательно подготовила служебные и докладные записки, которые подписала бывший ректор вуза Жанна Никонова. На основании этих документов в приказы о премировании сотрудников университета вносили сведения о начислении стимулирующих выплат, однако деньги Анна Чачина забирала себе.

Как писал «Ъ-Приволжье», бывшего ректора НГЛУ Жанну Никонову и экс-директора Института непрерывного образования Юлию Чичерину также обвинили в превышении полномочий. Следствие полагает, что фигурантки незаконно начислили и забрали себе часть премий работников вуза на 1 млн руб. Обеих арестовали на время предварительного следствия.

Владимир Зубарев