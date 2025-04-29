Более 200 казаков-дружинников будут охранять набережные курортов Кубани

Более 200 казаков-дружинников будут обеспечивать безопасность на набережных курортов Краснодарского края в сезоне 2025 года. Об этом рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов на совещании по вопросам безопасности на курортах региона, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас в охране общественного порядка участвуют около 1,7 тыс. казаков-дружинников. Во время крупных мероприятий, государственных и православных праздников к ним присоединяются от 6 до 8 тыс. казаков, которые работают на общественных началах.

По итогам встречи принято решение усилить меры безопасности за счет привлечения дополнительных сил и средств, увеличения числа полицейских и казаков, а также подготовки новых маршрутов патрулирования. Рассматривается возможность привлечения казаков-охранников из казачьих частных охранных предприятий.

В 2024 году курорты Краснодарского края посетили свыше 20 млн человек. Помимо казаков-дружинников, к охране общественного порядка в 2025 году планируется привлечь несколько сотен сотрудников частных охранных казачьих предприятий.

Алина Зорина