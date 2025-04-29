В Челябинской области инфляция ускорилась до 9,5%

В марте 2025 года инфляция в Челябинской области составила 9,5%, увеличившись на 0,2% по сравнению с февралем. В целом по стране годовой рост цен в прошлом месяце находился на уровне 10,3%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Продовольственная инфляция увеличилась с 9,9% в феврале до 10,8% в марте. Из-за растущих затрат на корма для сельскохозяйственных животных, ветеринарные препараты, пищевую упаковку, логистику и зарплаты сотрудников подорожали молочные продукты и сыр. Выросли цены на чай, кофе и какао, так как увеличилась стоимость кофейного зерна после неурожая в ряде стран-производителей и появились дополнительные издержки, связанные с логистикой. Однако существенно подешевели яйца. На это повлияли рост объема их производства в целом по стране и в регионе, а также включение яиц в перечень социально значимых товаров с февраля этого года. Укрепление рубля в феврале-марте привело к удешевлению импортных овощей и фруктов — значительно снизились цены на апельсины, груши и свежий сладкий перец.

Годовой рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце составил 5,4% после 5% в феврале. Издательские центры переносили затраты на расходные материалы, оплату труда и доставку продукции в стоимость печатных изданий. На некоторые виды обуви цены выросли сильнее, чем обычно, из-за роста затрат производителей и поставщиков, а также увеличения зарплат в регионе. При этом снизилась стоимость товаров, зависимых от импорта в связи с укреплением рубля: средств связи, электроники и техники для дома.

За месяц инфляция в сфере услуг, наоборот, уменьшилась — с 13,7% до 12,7%. Зарубежные поездки подорожали на 3,6%, что в ЦБ называют умеренным ростом. Существенно цены увеличились на отдых в Турции и Египте, учитывая более высокий спрос в этом году. Выросла стоимость билетов на проезд в пассажирском транспорте. При этом подешевела аренда квартир из-за увеличения в первом квартале этого года предложения жилой недвижимости для сдачи в наем.

Виталина Ярховска