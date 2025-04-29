В марте 2025 года инфляция в Кабардино-Балкарии достигла 10%

Годовая инфляция в Кабардино-Балкарии выросла до 10,13% в марте 2025 года, оставаясь ниже среднероссийского показателя. Наибольший рост цен зафиксирован на сыры и плодоовощную продукцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отделение по КБР Южного ГУ Банка России.

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Продовольствие в регионе продолжает дорожать ускоренными темпами. Лидером по росту цен в прошлом месяце стал сыр – с осени 2024 года его стоимость увеличилась на 19,54%.

Подорожание плодоовощной продукции в республике обусловлено сокращением предложения отдельных овощей. Весной недостаток отечественных запасов возмещался более дорогим импортом. За 12 месяцев прирост цен на плодоовощную продукцию составил 25,73%.

При этом в марте существенно подешевели яйца. Снижение их стоимости началось в январе благодаря увеличению производства и предложения. За год цены на яйца упали на 17,47%, что стало самым значительным снижением среди всех продовольственных товаров.

В сегменте непродовольственных товаров в Кабардино-Балкарии наибольший рост цен зафиксирован на моющие, чистящие средства и парфюмерно-косметические товары. Это связано с возросшими затратами производителей на импортное сырье и компоненты, несмотря на укрепление рубля. За последние 12 месяцев эти категории товаров подорожали на 4,51% и 6,44% соответственно.

Николай Аксенов