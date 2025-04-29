В Сочи приезжему предъявили обвинение в убийстве знакомого

Следственный отдел по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение 40-летнему уроженцу Республики Хакасия в убийстве знакомого по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, днем 27 апреля 2025 года 29-летний фигурант дела со знакомым гостил у сожительницы обвиняемого на улице Тимирязева в Сочи, где компания употребляла алкоголь. После возвращения хозяина между ним и его сожительницей возник конфликт с взаимными оскорблениями.

Когда 29-летний гость попытался помирить пару, обвиняемый ударил его несколько раз кухонным ножом в грудь. Свидетели происшествия пытались остановить нападавшего и вызвали полицию и медиков. Пострадавший скончался от массивной кровопотери до прибытия скорой помощи.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. На допросе фигурант дела признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Следователи и криминалисты провели с его участием проверку показаний на месте происшествия. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу.

Следственные действия по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу продолжаются.

Мария Удовик