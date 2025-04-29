Пенсии и пособия в Свердловской области выплатят досрочно из-за праздников

Отделение Социального фонда России (СФР) по Свердловской области досрочно перечислит ряд пенсий и детских пособий за апрель в связи с предстоящими майскими праздниками, сообщили в пресс-службе отделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплаты будут произведены 29 апреля и коснутся получателей единого пособия на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, ежемесячного пособия на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года.

Доставка пособий через Почту России будет осуществляться с 3 по 25 мая в соответствии с графиком отделения. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям будет перечислено 7 мая.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет перечислена 5 мая.

Доставка пенсий пенсионерам, выбравшим кредитные организации, будет производиться по графику 13 и 22 мая. Выплата пенсии получателям, которым доставка осуществляется на дом, начнется с 3.

В СФР отметили, что выплаты перечисляются в течение всего дня, а зачисление средств на счета производят банки.

Полина Щуцкая